Wie hoch das Gehaltsplus für unsere Politiker im kommenden Jahr ausfällt, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es steht jetzt aber schon fest, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der Spitzenverdiener unter den Landeshauptleuten bleibt. Gleich mehrere Landeschefs verdienen aber mehr als der Vizekanzler.
Schon im Juni hat die Bundesregierung beschlossen, die Gehälter der Spitzenpolitiker im Bund kommendes Jahr um ein Prozent zu erhöhen. Einige Länder folgen dem Beispiel, in anderen gibt es gar überhaupt kein Gehaltsplus für die Politiker.
Wien hat die Nase vorn
Die Bundeshauptstadt erhöht die Bezüge für ihre Politiker um ein Prozent. Keine Rolle spielt in Wien offenbar der gesetzliche Anpassungsfaktor, um den das Gehalt der Amtsträger eigentlich steigen müsste. Der Rechnungshof verkündet den Anpassungsfaktor erst kommende Woche, vermutlich wird er 3,4 Prozent betragen.
Wiens Bürgermeister Ludwig führt die Gehaltsliste der Landeschefs trotzdem weiter an. Mit brutto 22.883 Euro monatlich verdient er damit auch im kommenden Jahr mehr als der Vizekanzler, der „nur‘“ 21.189 Euro kriegt. Die amtsführenden Stadträte in Wien verdienen immerhin 20.595 Euro.
Schon im Vorjahr erhöht
Auch in Oberösterreich werden die Politikergehälter um ein Prozent erhöht. In Oberösterreich soll die Erhöhung für die Landespolitiker allerdings erst ab 1. August gelten. Grund dafür dürfte sein, dass es in dem schwarz-blau regierten Bundesland im vergangenen Jahr analog zum Beamtenabschluss eine Erhöhung ab 1. Juli um 3,3 Prozent gab.
Alle anderen Bundesländer hatten sich übrigens im Vorjahr ebenso wie der Bund eine Nulllohnrunde verordnet. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bekommt ab August ein Bruttogehalt von 21.517 Euro – und damit ebenfalls mehr als der Vizekanzler.
Plus ein Prozent
Das Burgenland schließt sich der Erhöhung um ein Prozent ebenfalls an. Am unteren Ende der Skala im Landeschefs-Vergleich befindet sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er kriegt im kommenden Jahr ein Gehalt von 17.822 Euro brutto monatlich. Auch bei den Landesräten steigen die Burgenländer mit 15.927 Euro pro Monat ab dem kommenden Jahr fix am schlechtesten aus.
Nulllohnrunden in zwei Bundesländern
In Salzburg und in der Steiermark gibt es heuer wieder kein Gehaltsplus für die Landespolitiker. In Salzburg wurde im Rahmen des Doppelbudgets 2027/28 sogar schon für das übernächste Jahr eine weitere Nulllohnrunde für Mitglieder der Landesregierung und für Landtagsabgeordnete vereinbart.
Wie bereits in den Vorjahren setzt sich damit die Auseinanderentwicklung der Politikergehälter sowie deren Wertverlust fort. Keine Rolle spielt offenbar erneut der gesetzliche Anpassungsfaktor, um den die Bezüge der Amtsträger eigentlich steigen müssten. Aber die meisten Länder werden wie der Bund Gesetze beschließen, um davon abzugehen.
Noch nichts entschieden
In Niederösterreich, Kärnten, Tirol und Vorarlberg steht die Entscheidung noch aus, um wie viel die Politikergehälter steigen werden. Schon jetzt gehört die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zu den Top-Verdienern unter den Landeschefs. Sie kommt jetzt schon auf 21.660 Euro. Auch die bestbezahlten Landtagsabgeordneten sitzen bisher in St. Pölten mit aktuell 9063 Euro Bruttomonatsgehalt.
Ein Landtagsmandat ist dagegen in Kärnten am wenigsten lukrativ. Aktuell verdient ein Landtagsabgeordneter in Klagenfurt 5809 Euro brutto monatlich und damit selbst im Fall einer vollen Anpassung an die Inflation weniger als die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern.
„Bezügepyramide“ in Schieflage
Der Rechnungshof fordert eine Reform des Systems für die Politikergehälter. Auf Bundesebene hat es schon mehrere Nulllohnrunden gegeben, auf Länderebene ist das Gehaltsplus aber unterschiedlich ausgefallen. Dadurch ist die „Bezügepyramide“ der öffentlichen Funktionäre immer mehr in Schieflage gekommen.
Besonders die Politikergehälter auf Bundesebene haben außerdem wegen der häufigen Erhöhungen unterhalb der Inflation seit Einführung des Bundesbezügegesetzes 1997 massiv an Wert verloren. Die Bundesregierung hat bereits 2025 eine Neuregelung der Anpassung von Politikerbezügen angekündigt, bisher liegt aber kein Gesetzesentwurf dazu vor.
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