„Bezügepyramide“ in Schieflage

Der Rechnungshof fordert eine Reform des Systems für die Politikergehälter. Auf Bundesebene hat es schon mehrere Nulllohnrunden gegeben, auf Länderebene ist das Gehaltsplus aber unterschiedlich ausgefallen. Dadurch ist die „Bezügepyramide“ der öffentlichen Funktionäre immer mehr in Schieflage gekommen.

Besonders die Politikergehälter auf Bundesebene haben außerdem wegen der häufigen Erhöhungen unterhalb der Inflation seit Einführung des Bundesbezügegesetzes 1997 massiv an Wert verloren. Die Bundesregierung hat bereits 2025 eine Neuregelung der Anpassung von Politikerbezügen angekündigt, bisher liegt aber kein Gesetzesentwurf dazu vor.