Frau machte widersprüchliche Angaben

Laut „Krone“-Informationen dürfte reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein. Bei einer ersten Befragung machte die Frau erst widersprüchliche Angaben. Eine weitere Einvernahme soll am Samstag durchgeführt werden. Was sich vor der schrecklichen Tat in der Wohnung abgespielt hat, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.