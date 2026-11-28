Blutige Tat am späten Freitagabend in Wien-Floridsdorf: Eine 31-jährige Polin steht im Verdacht, ihren 34-jährigen Ex-Freund mit einem Messer getötet zu haben. Die Frau wurde festgenommen.
Gegen 23.30 Uhr wurden die Beamten zu einer Wohnung in Floridsdorf gerufen. Als ihnen die blutverschmierte Frau die Tür öffnete, brachten sie diese zunächst aus der Wohnung. Bei der anschließenden Nachschau entdeckten die Polizisten den am Boden liegenden 34-Jährigen.
Stichverletzung im Oberkörper
Der Mann wies zumindest eine Stichverletzung im Oberkörper auf. Die Beamten leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein und setzten diese bis zum Eintreffen der Berufsrettung fort. Allerdings vergeblich.
Ex-Freundin attackierte Polizisten
Die ehemalige Lebensgefährtin des Verstorbenen befand sich laut Polizei zunächst in einem emotionalen Ausnahmezustand. Im Laufe der Amtshandlung wurde die 31-Jährige jedoch zunehmend aggressiv. Sie beschimpfte die Beamten, versuchte wiederholt, die Wohnung zu betreten, und trat schließlich gegen einen Polizisten. Daraufhin wurde die Frau vorläufig festgenommen.
Frau machte widersprüchliche Angaben
Laut „Krone“-Informationen dürfte reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein. Bei einer ersten Befragung machte die Frau erst widersprüchliche Angaben. Eine weitere Einvernahme soll am Samstag durchgeführt werden. Was sich vor der schrecklichen Tat in der Wohnung abgespielt hat, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.
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