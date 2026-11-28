Dieser Auffahrunfall hatte für einen Dieb (29) weitreichende Folgen. In der Tiroler Landeshauptstadt stellte sich im Zuge der polizeilichen Ermittlungen heraus, dass der 29-Jährige das Auto sowie die Kennzeichen gestohlen hatte. Zudem werden ihm Tankbetrügereien zur Last gelegt. Der Verdächtige sitzt mittlerweile im Gefängnis.
Aufgeflogen ist der Dieb, weil er im Stadtgebiet von Innsbruck in einen Unfall verwickelt war. „Am Donnerstag kam es gegen 17 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße vor einer Polizeistreife zu einem Auffahrunfall“, heißt es von den Ermittlern der Exekutive.
Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit unklar ist, keinen Führerschein hat, die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren und das Auto nicht für den Verkehr zugelassen ist.
Der Mann verweigerte die Aussage.
Ein Sprecher der Polizei
In Justizanstalt gebracht
Da der Mann keine schlüssigen Angaben über die Herkunft der Kennzeichen und des Fahrzeugs machen konnte, wurde er festgenommen. Am Freitag stellte sich dann bei weiteren Ermittlungen heraus, dass der Pkw in der Nacht auf Mittwoch von einem Firmengelände in Innsbruck gestohlen worden war.
Doch damit nicht genug: Dem 29-Jährigen konnten zudem noch zwei Tankbetrügereien nachgewiesen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.
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