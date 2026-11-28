In Justizanstalt gebracht

Da der Mann keine schlüssigen Angaben über die Herkunft der Kennzeichen und des Fahrzeugs machen konnte, wurde er festgenommen. Am Freitag stellte sich dann bei weiteren Ermittlungen heraus, dass der Pkw in der Nacht auf Mittwoch von einem Firmengelände in Innsbruck gestohlen worden war.