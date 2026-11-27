Sein Widerstand war zwecklos. Nachdem die „Krone“ seine Verbindungen ins rechtsextreme Milieu aufdeckte, wurde Viktor Erdesz zwar aus der FPÖ ausgeschlossen, als Obmann der Kärntner Jugendorganisation wollte er aber nicht gehen. Nun hat die blaue Jugend einen neuen Chef. Aber ist das nun wirklich ein Neustart?
Der Rückzug von Viktor Erdesz beendet ein monatelanges Hin und Her in der Kärntner FPÖ. Die „Krone“ hatte im Sommer über Parteiaustritte nach seiner Wahl und seine Verbindungen ins rechtsextreme Milieu berichtet. Im Juli wurde Erdesz dann einstimmig aus der FPÖ ausgeschlossen. Die Partei begründete das damals damit, dass die „Vertrauensbasis nicht mehr gegeben“ sei. An der Spitze der Jugendorganisation blieb er aber zunächst trotzdem, weil die FJ ein eigenständiger Verein ist und die FPÖ-Mutterpartei keine Handhabe hatte.
Zwar hatte sich seine Entmachtung schon abgezeichnet, nun ist es aber fix: Viktor Erdesz zieht sich als Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Kärnten zurück. In den sozialen Medien schrieb er: „Gemeinsam mit dem gesamten Landesvorstand der Freiheitlichen Jugend Kärnten haben wir den Entschluss gefasst, dass es der FJ in ihrer aktuellen Lage am meisten zugutekommt, wenn wir einen neuen Landesobmann einsetzen.“ Am vergangenen Dienstag hat deshalb ein außerordentlicher Landesparteitag stattgefunden.
Wer ist der Neue?
Neuer Chef wird der Klagenfurter Nico Hyden, den Erdesz als seinen „Mitstreiter“ bezeichnet. Er gilt als loyaler Vertrauter seines Vorgängers und dürfte als Erdesz‘ verlängerter Arm fungieren. In Sachen Gesinnung sollen sich die beiden laut Insidern sehr ähnlich sein. „Die persönliche Treue, weltanschauliche Überzeugung und politische Motivation des gesamten Landesvorstandes habe ich in den letzten Monaten als beispiellos kennengelernt“, streut Erdesz seinen Nachfolgern Rosen. Viel ist von Hyden sonst noch nicht bekannt. Außer: 2025 machte er mit einem Video über Ameisen auf sich aufmerksam. Für seine Abschlussarbeit „Ameisen im Mikrokosmos“ gewann er den Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis für mediale Abschlussarbeiten. Damals besuchte er das RG-ORG St. Ursula in Klagenfurt.
Jugend außer Kontrolle?
Dass die FPÖ Kärnten Erdesz loswerden musste, ist vor den anstehenden Gemeinderatswahlen keine Überraschung. Eine unkontrollierbare Jugendorganisation kann zu großen Problemen führen. Es macht auch keinen schlanken Fuß, einen FJ-Obmann mit Kontakten zur Identitären Bewegung in den eigenen Reihen zu haben. So durfte Erdesz, der beim Landestag in Viktring zwar vor Ort war, auch nicht auf den offiziellen Fotos zu sehen sein, die die Partei und hohe Funktionäre im Anschluss veröffentlichten. Wie berichtet, stehen einzelne FPÖ-Politiker im Hintergrund aber dennoch weiterhin hinter Erdesz, eine echte Abgrenzung ist scheinbar für die FPÖ schwierig ...
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