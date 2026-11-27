Wer ist der Neue?

Neuer Chef wird der Klagenfurter Nico Hyden, den Erdesz als seinen „Mitstreiter“ bezeichnet. Er gilt als loyaler Vertrauter seines Vorgängers und dürfte als Erdesz‘ verlängerter Arm fungieren. In Sachen Gesinnung sollen sich die beiden laut Insidern sehr ähnlich sein. „Die persönliche Treue, weltanschauliche Überzeugung und politische Motivation des gesamten Landesvorstandes habe ich in den letzten Monaten als beispiellos kennengelernt“, streut Erdesz seinen Nachfolgern Rosen. Viel ist von Hyden sonst noch nicht bekannt. Außer: 2025 machte er mit einem Video über Ameisen auf sich aufmerksam. Für seine Abschlussarbeit „Ameisen im Mikrokosmos“ gewann er den Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis für mediale Abschlussarbeiten. Damals besuchte er das RG-ORG St. Ursula in Klagenfurt.