Unter dem Motto „Reden wir über die Zukunft“ will Bürgermeister Astner Bürger weiter mit ins Boot holen. Sechs Ortschaften, sechs Termine, ein Dutzend Themen.
Herausforderungen gibt es in Gemeinden wohl immer, aber nur, wer sie angeht, hat eine Chance auf Besserung. Ganz nach dem Motto „Reden wir über die Zukunft“ (und vielleicht auch ein bisschen über die Vergangenheit), lädt VP-Bürgermeister Leopold Astner deswegen nun zum Bürgerdialog.
„Unsere Gemeinde ist unsere Heimat. Hier leben wir, hier wachsen unsere Kinder auf und hier wollen wir auch in Zukunft gut leben können“, erklärt Astner. Mit den sechs Bürgerdialogterminen will er eine Plattform für Ideen schaffen. Immerhin kommen nicht nur sprichwörtlich „beim Reden die Leut’ zusammen“. Am Ende will Astner ein „Zukunftsprogramm“ entstehen lassen, dass auf Wünschen, Erfahrungen und Anliegen der Bevölkerung aufbaue. „Denn die Zukunft unserer Gemeinde soll gemeinsam mit ihren Menschen gestaltet werden“, so der VP-Politiker über seine geplante To-Do-Liste für die nächste Periode als Bürgermeister, denn Astner will bei der Wahl im Februar erneut antreten.
Geplant sind sechs Termine, einer hat diese Woche bereits stattgefunden. Am kommenden Montag, 30.11., geht es nach Postran, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nach Egg, Möschach sowie Rattendorf. Den Abschluss der Diskussionsreihe bildet Montag, 7.12., im Adria-Hotel am Pressegger See.
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