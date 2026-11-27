„Unsere Gemeinde ist unsere Heimat. Hier leben wir, hier wachsen unsere Kinder auf und hier wollen wir auch in Zukunft gut leben können“, erklärt Astner. Mit den sechs Bürgerdialogterminen will er eine Plattform für Ideen schaffen. Immerhin kommen nicht nur sprichwörtlich „beim Reden die Leut’ zusammen“. Am Ende will Astner ein „Zukunftsprogramm“ entstehen lassen, dass auf Wünschen, Erfahrungen und Anliegen der Bevölkerung aufbaue. „Denn die Zukunft unserer Gemeinde soll gemeinsam mit ihren Menschen gestaltet werden“, so der VP-Politiker über seine geplante To-Do-Liste für die nächste Periode als Bürgermeister, denn Astner will bei der Wahl im Februar erneut antreten.