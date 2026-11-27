Die Bundeshauptstadt ist am Donnerstag regelrecht im Schnee versunken. Es fiel in Wien so viel Schnee an einem Novembertag, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Auf der Hohen Warte erreichte die weiße Pracht in Summe mit Stand Freitagmorgen eine Höhe von 18 Zentimetern. Für die Mitarbeiter des Winterdienstes bedeutete das Schneetreiben einen Kraftakt – denn die Befreiung der Straßen von Schnee und Matsch kam einer Sisyphus-Arbeit gleich.
Seit den Nachtstunden auf den Donnerstag stehen die 1400 Mitarbeiter der MA 48 im Räumeinsatz. Denn auch am Tag nach dem massiven Schneefall galt es immer noch, das Wiener Straßennetz – immerhin etwa 2800 Kilometer – so gut wie möglich von Schnee zu befreien und gegen die Glätte zu kämpfen. Gegen Freitagmittag begann es zudem erneut zu schneien, wenngleich weit weniger stark als noch am Donnerstag.
War man für den Ausnahme-Schneefall gut gewappnet? „Aufgrund der Wetterprognosen waren wir 48er sehr gut vorbereitet“, teilte man bei der zuständigen Magistratsabteilung MA 48 auf „Krone“-Anfrage mit. Probleme oder gar Engpässe habe es nicht gegeben, auch hätte man nicht mit Ausfällen von Streufahrzeugen zu kämpfen gehabt. „Das Üben und Abfahren der Pläne im Vorhinein hat sich ausgezahlt“, zeigte man sich überzeugt.
Beschwerden häuften sich
Nicht zuletzt auf Social Media häuften sich im Tagesverlauf allerdings Beschwerden über teils unzureichende Räumung. Kritik und Unmut erreichten auch die MA 48, allerdings: „Die meisten Beschwerden betreffen die nicht gereinigten Gehsteige, die laut Gesetz aber in die Zuständigkeit der jeweiligen Anrainer*innen fallen“, wurde betont.
Die massiven Schneefälle hatten am Donnerstag das nahezu gesamte Land in Atem gehalten. Vor allem im Osten schneite es von der Nacht auf Donnerstag bis zum Abend durchgehend. Die Schneemassen führten zu massiven Problemen auf den Straßen. Es kam zu Sperren, einer Vielzahl an Unfällen und Verkehrsbehinderungen. So wurde sogar dazu geraten, nicht notwendige Fahrten zu verschieben. Die Verkehrssituation sei „schlimmer als befürchtet“, hatte ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser am Donnerstag erklärt.
Toter Mann und schwer verletztes Kind
Doch auch abseits der Straßen kam es zu teils tragischen Unfällen. In Wien kam es bei Schneeräumarbeiten zu einem folgenschweren Unglück. So wurde ein erst sieben Jahre alter Bub schwer verletzt, als er gemeinsam mit seiner Mutter am Donnerstagmorgen auf den Bus wartete. Ein kleiner Räumtraktor war am Gehsteig ins Rutschen geraten und hatte Frau und Kind eingeklemmt. Der Bub wurde ins Spital eingeliefert. Tödlich endete zudem ein Unfall beim Schneeräumen in der Steiermark – ein 52-jähriger Landwirt kippte mit einem Hoflader um, kam unter dem Gefährt zu liegen und starb.
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