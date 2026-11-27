Toter Mann und schwer verletztes Kind

Doch auch abseits der Straßen kam es zu teils tragischen Unfällen. In Wien kam es bei Schneeräumarbeiten zu einem folgenschweren Unglück. So wurde ein erst sieben Jahre alter Bub schwer verletzt, als er gemeinsam mit seiner Mutter am Donnerstagmorgen auf den Bus wartete. Ein kleiner Räumtraktor war am Gehsteig ins Rutschen geraten und hatte Frau und Kind eingeklemmt. Der Bub wurde ins Spital eingeliefert. Tödlich endete zudem ein Unfall beim Schneeräumen in der Steiermark – ein 52-jähriger Landwirt kippte mit einem Hoflader um, kam unter dem Gefährt zu liegen und starb.