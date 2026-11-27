Die Akten Heinz Lederer sind geschlossen: Nachdem eine Anzeige wegen des Verdachts auf Untreue bereits nicht weiter verfolgt wurde, konnte nun auch die Staatsanwaltschaft Wien dem ORF-Stiftungsratsvorsitzenden bei den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Nötigung kein strafbares Verhalten nachweisen.
Der Verdacht lautete auf Nötigung, jetzt ist das Verfahren beendet. Wie ein der „Krone“ vorliegendes Schreiben der Staatsanwaltschaft Wien zeigt, wurden die Ermittlungen gegen Heinz Lederer, den Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats, eingestellt. Die Begründung: „Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen konnte dem Beschuldigten ein strafbares Verhalten mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nicht nachgewiesen werden.“
Eine halbe Stunde am Telefon
Zur Vorgeschichte: Bekannt wurden die Ermittlungen im August. Im Mittelpunkt stand ein Handytelefonat im Frühjahr 2025 zwischen Lederer und dem damaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Weißmann soll dafür seinen Büroleiter geholt und das Telefon auf laut gestellt haben. Über eine halbe Stunde lang soll Lederer dann seine Wünsche vorgebracht haben. Es soll um den Austausch eines eben erst bestellten Chefredakteurs gegangen sein und um einen millionenschweren Auftrag für eine TV-Produktionsfirma.
Schwere Vorwürfe, kein Beweis
Der konkrete Vorwurf lautete, dass Lederer diese Wünsche mit der Generalswahl 2026 verknüpft habe. Komme Weißmann ihm nicht entgegen, gibt es keine roten Stimmen für seine Wiederwahl. „Das war‘s dann mit dem General!“, soll Lederer gesagt haben. Soll – denn das Gespräch wurde protokolliert. In einer eidesstattlichen Aussage ist von einem Anruf in „Mafia-Manier“ die Rede. Lederer verwies stets darauf, dass Stiftungsräte die Pflicht hätten, sich mit dem Generaldirektor auszutauschen. Zum Inhalt seiner Gespräche schwieg er unter Hinweis auf die Verschwiegenheitspflicht im ORF-Gesetz. Sein Anwalt Dieter Heine sagte schon im September: „Es ist nichts dran.“
Wie alles begann
Ausgelöst wurde die ursprüngliche Causa im März. Weißmann galt damals als Favorit für eine zweite Amtszeit. Dann erhob eine ORF-Mitarbeiterin Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn, und Weißmann trat zurück. Weißmann spricht von einem einvernehmlichen Kontakt. Eine Compliance-Prüfung sah weder strafrechtlich noch nach dem Gleichbehandlungsgesetz eine Belästigung. Der ORF kündigte Weißmann trotzdem mit 31. Jänner 2027, wegen des „Anscheins unangemessenen Verhaltens“. Weißmann spricht von einer „Motivkündigung“ und klagt vor dem Arbeits- und Sozialgericht auf knapp vier Millionen Euro.
Lederer stand seither mehrfach im Kreuzfeuer. Die Grünen forderten seinen Rücktritt. Eine Anzeige wegen Untreue rund um seine Tätigkeit als PR-Berater hat die Staatsanwaltschaft schon im September zurückgewiesen: Ein Verfahren wurde gar nicht erst eingeleitet. Mit der Einstellung des Nötigungsverfahrens ist nun auch der zweite Strafvorwurf gegen den Roten erledigt. Dennoch könnte die Causa noch ein Nachspiel haben. Die Lederer-Partei in dem Verfahren behält sich in der Causa rechtliche Schritte wegen Verleumdung und kreditschädigendem Verhalten vor ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.