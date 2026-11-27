Schwere Vorwürfe, kein Beweis

Der konkrete Vorwurf lautete, dass Lederer diese Wünsche mit der Generalswahl 2026 verknüpft habe. Komme Weißmann ihm nicht entgegen, gibt es keine roten Stimmen für seine Wiederwahl. „Das war‘s dann mit dem General!“, soll Lederer gesagt haben. Soll – denn das Gespräch wurde protokolliert. In einer eidesstattlichen Aussage ist von einem Anruf in „Mafia-Manier“ die Rede. Lederer verwies stets darauf, dass Stiftungsräte die Pflicht hätten, sich mit dem Generaldirektor auszutauschen. Zum Inhalt seiner Gespräche schwieg er unter Hinweis auf die Verschwiegenheitspflicht im ORF-Gesetz. Sein Anwalt Dieter Heine sagte schon im September: „Es ist nichts dran.“