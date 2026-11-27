Der heftige Wintereinbruch sorgte am Donnerstag für Verkehrschaos, zahlreiche Unfälle und einen Großeinsatz der Feuerwehren. Besonders tragisch endeten die Schneeräumarbeiten für einen 52-jährigen Landwirt in der Steiermark ...
Er kam ums Leben, als sein Radlader auf dem eigenen Hof in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) über eine Kante geriet, umkippte und ihn unter sich begrub. Trotz sofortiger Hilfe konnte der Notarzt nur noch seinen Tod feststellen.
In Oberösterreich mussten die Feuerwehren rund 600 Einsätze bewältigen. Vor allem Fahrzeugbergungen und umgestürzte Bäume hielten die Helfer auf Trab. In der Nacht auf Freitag entspannte sich die Lage schließlich deutlich.
Wien erlebte historischen Schneefall
Auch die Schneemengen waren außergewöhnlich: In Wien fielen am Donnerstag so große Mengen wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Auf der Hohen Warte wurden Freitagfrüh 17 Zentimeter gemessen, am Donnerstagabend waren es zeitweise sogar 19 Zentimeter. Mehr Schnee gab es zuletzt 1985 mit 27 Zentimetern. Der Novemberrekord liegt bei 28 Zentimetern und stammt aus dem Jahr 1971.
Die größten Niederschlagsmengen wurden in Kärnten registriert. Am Loibl fielen 38 Millimeter, in Kötschach-Mauthen 34,4 Millimeter. In den Tallagen lagen vielerorts 20 bis 24 Zentimeter Schnee.
Mehrere Verletzte bei Unfällen
In Tirol wurden drei Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt. In Kappl kollidierten zwei Autos, nachdem ein Lenker mit Sommerreifen auf der schneeglatten Straße ins Schleudern geraten war. Ein 65-Jähriger erlitt Kopfverletzungen. In Nassereith stürzte eine 33-Jährige nach einem Unfall rund 150 Meter über steiles Gelände ab. In Vils krachte ein Lkw gegen einen Bus. Der Busfahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Auch Niederösterreich kämpfte mit den Schneemassen: Seit Donnerstagfrüh wurden rund 950 Einsätze gezählt, 530 Feuerwehren waren unterwegs. Besonders betroffen waren mehrere Bezirke sowie die A2 und A21, die zeitweise gesperrt war. In Krumbach wurde ein 57-Jähriger bei einem Radlader-Unfall schwer verletzt. In Purgstall kollidierte ein Pkw mit einem Zug, der Lenker kam verletzt ins Krankenhaus.
Flughafen hofft auf Normalbetrieb
Am Flughafen Wien-Schwechat entspannte sich die Situation am Freitag bereits deutlich. Das berichtet Sprecher Peter Kleemann am Freitag. Vereinzelt gab es noch Nachwirkungen des Wintereinbruchs. „Wir erwarten, dass sich der Flugbetrieb im Laufe des heutigen Tages normalisiert“, sagte der Sprecher.
Und wie sieht es im Zugverkehr aus? Zwar bildeten sich am Freitagvormittag am Wiener Hauptbahnhof große Menschentrauben auf den Bahnsteigen (siehe Foto), doch die ÖBB geben der „Krone“ auf Anfrage Entwarnung: „Der Verkehr läuft trotz der winterlichen Verhältnisse stabil. Einige Züge, etwa aus den Nachbarländern, sind allerdings verspätet.“ Die vollen Bahnsteige seien zudem nicht ungewöhnlich: Freitags seien generell deutlich mehr Fahrgäste unterwegs. Außerdem könne es vorkommen, dass mehrere Züge hintereinander am selben Bahnsteig abgefertigt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.