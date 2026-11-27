Und wie sieht es im Zugverkehr aus? Zwar bildeten sich am Freitagvormittag am Wiener Hauptbahnhof große Menschentrauben auf den Bahnsteigen (siehe Foto), doch die ÖBB geben der „Krone“ auf Anfrage Entwarnung: „Der Verkehr läuft trotz der winterlichen Verhältnisse stabil. Einige Züge, etwa aus den Nachbarländern, sind allerdings verspätet.“ Die vollen Bahnsteige seien zudem nicht ungewöhnlich: Freitags seien generell deutlich mehr Fahrgäste unterwegs. Außerdem könne es vorkommen, dass mehrere Züge hintereinander am selben Bahnsteig abgefertigt werden.