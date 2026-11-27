Weiters am Podest landeten deren Landsfrau Lisa Buckwitz als Zweite (+0,25) und die Australierin Bree Walker (+0,54). Lea Haslwanter klassierte sich an der neunten Stelle (+2,09). Die Zweierbob-Konkurrenz ist für Sonntag angesetzt, danach geht es in Innsbruck-Igls weiter.