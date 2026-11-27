Er war der Meisterkapitän der Graz99ers, doch nun agiert er in einer völlig anderen Rolle. Korbinian Holzer tauschte das Spieler-Dasein mit dem Trainergeschäft. Vor dem Duell gegen Salzburg sprach der Deutsche über seine neue Rolle als Entwicklungscoach, was sein Aufgabengebiet ist und wohin er noch möchte.