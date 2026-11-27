Der aktuell verletzte Manuel Neuer ist nach einem Kurztrip wieder zurück beim FC Bayern München. „Er hat natürlich eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben, vor allem auch wegen seiner Verletzung“, sagte Sportdirektor Christoph Freund über den Kapitän des deutschen Rekordmeisters, nachdem er auch auf das Privatleben des ehemaligen Nationaltorhüters angesprochen worden war.
Neuer fehlt den Münchnern wegen einer Fußverletzung weiter. „Er will so viel wie möglich wieder bei der Mannschaft sein, so viel wie möglich auf dem Platz stehen. Diese kurze Phase, wo er ein bisschen weg war, hat ihm ganz gutgetan“, meinte Freund vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) beim Hamburger SV.
„Dazu will ich mich nicht äußern“
Neuer wirke positiv. „Er will wieder zurückkommen, die Schmerzen sind besser geworden, er ist auf einem guten Weg. Das andere sind private Themen von Manu, dazu will ich mich nicht äußern“, sagte Freund.
Das Liebesglück von Manuel und Anika Neuer soll laut Medienberichten Geschichte sein. Es heißt, der 40-Jährige soll seine Ehefrau kurz nach der Geburt des zweiten Kinds verlassen haben.
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