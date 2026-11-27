Der aktuell verletzte Manuel Neuer ist nach einem Kurztrip wieder zurück beim FC Bayern München. „Er hat natürlich eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben, vor allem auch wegen seiner Verletzung“, sagte Sportdirektor Christoph Freund über den Kapitän des deutschen Rekordmeisters, nachdem er auch auf das Privatleben des ehemaligen Nationaltorhüters angesprochen worden war.