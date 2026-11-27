„Ruka ist immer ein bisserl speziell, man weiß nicht genau, wo man steht. Ich war ein bisserl unsicher, aber ich weiß ja, dass ich gut trainiert habe. Es freut mich, dass ich jetzt schon ein Top-10-Ergebnis habe“, sagte Stadlober nach dem ersten Rennen in ihrer schon 14. Weltcupsaison im ORF-TV-Interview. Rund 20 Sekunden fehlten ihr auf Platz fünf. „Ich brauche immer ein paar Rennen, bis ich drinnen bin.“