Teresa Stadlober ist am Freitag mit einem zehnten Rang in die neue Langlauf-Weltcupsaison gestartet. Die Salzburgerin bewältigte die 10-km-Distanz im klassischen Stil in 26:02,2 Minuten und war damit 42,8 Sekunden langsamer als Siegerin Ebba Andersson.
Letztere führte einen schwedischen Dreifachsieg vor Linn Svahn (+9,1 Sek.) und Frida Karlsson (+10,2) an.
„Ruka ist immer ein bisserl speziell, man weiß nicht genau, wo man steht. Ich war ein bisserl unsicher, aber ich weiß ja, dass ich gut trainiert habe. Es freut mich, dass ich jetzt schon ein Top-10-Ergebnis habe“, sagte Stadlober nach dem ersten Rennen in ihrer schon 14. Weltcupsaison im ORF-TV-Interview. Rund 20 Sekunden fehlten ihr auf Platz fünf. „Ich brauche immer ein paar Rennen, bis ich drinnen bin.“
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