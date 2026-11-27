Premierminister Andrej Plenković drohte am Donnerstag während des EU-Sondergipfels, dass das 31. Verhandlungskapitel nicht geschlossen werden könne, „bis die Frage der Landgrenze geklärt ist“. Konkret geht es um die Halbinsel Prevlaka. Die endgültige Festlegung der Land- und Seegrenze zwischen Kroatien und Montenegro am Eingang zur Bucht von Kotor ist seit dem Zerfall Jugoslawiens ein Zankapfel. Während Kroatien die Halbinsel als eigenes Staatsgebiet betrachtet und die Landgrenze entlang der früheren jugoslawischen Verwaltungsgrenze festschreiben möchte, drängt Montenegro auf eine gemeinsame Lösung für Land- und Seegrenze.