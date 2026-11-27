Montenegro gilt als der am weitesten fortgeschrittene EU-Beitrittskandidat unter den Westbalkanstaaten. Erklärtes Ziel ist, im Jahr 2028 das 28. Mitgliedsland zu werden. Ob dieser Zeitplan allerdings hält, hängt auch zunehmend von Kroatien ab, das wegen eines Grenzstreits mit einer Blockade droht.
Premierminister Andrej Plenković drohte am Donnerstag während des EU-Sondergipfels, dass das 31. Verhandlungskapitel nicht geschlossen werden könne, „bis die Frage der Landgrenze geklärt ist“. Konkret geht es um die Halbinsel Prevlaka. Die endgültige Festlegung der Land- und Seegrenze zwischen Kroatien und Montenegro am Eingang zur Bucht von Kotor ist seit dem Zerfall Jugoslawiens ein Zankapfel. Während Kroatien die Halbinsel als eigenes Staatsgebiet betrachtet und die Landgrenze entlang der früheren jugoslawischen Verwaltungsgrenze festschreiben möchte, drängt Montenegro auf eine gemeinsame Lösung für Land- und Seegrenze.
Hintergrund ist auch die strategische Bedeutung des Gebiets für den Zugang zur Bucht von Kotor. „Kroatien wird jedes Infragestellen der Landgrenze als einen Gebietsanspruch Montenegros gegenüber Kroatien interpretieren. Ich sage es ganz explizit: Ich meine Prevlaka“, betonte Plenković.
Montenegro spricht von „Erpressung“
Der montenegrinische Präsident Jakov Milatović hatte am Mittwoch in Brüssel erklärt, dass Kroatiens Beharren auf einer Klärung der Grenzfrage während der laufenden EU-Beitrittsverhandlungen Montenegros „wie Erpressung“ wirke. Er kündigte an, dass die Regierung in Zagreb in Kürze einen Vorschlag für eine umfassende Lösung erhalten werde. Sollte Kroatien diesen ablehnen, blieben als weitere Optionen ein internationales Gericht oder ein Schiedsverfahren. Plenković schloss ein solches am Donnerstag hingegen aus.
Stocker will vermitteln
Bundeskanzler Christian Stocker will nun in dem Grenzstreit vermitteln. „Viele dieser Punkte sind bereits auch erledigt, nicht alle. Es gibt durchaus welche, die nicht so einfach zu erledigen sind, wie beispielsweise die Frage von Grenzen“, so der Bundeskanzler. „Das Ende ist noch nicht am Tisch liegend, aber ich gehe davon aus, dass das lösbar ist.“
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