Zudem griffen die ukrainischen Streitkräfte nie ohne Abstimmung mit anderen Partnern an, sagte der Präsident in Kiew in einem Interview der britischen BBC. Es gebe diplomatische Kontakte. Selenskyj rechtfertigte hingegen Einsätze „außerhalb der eigentlichen Kampfzone“. Angesichts des Moskauer Angriffskrieges sei die Verteidigung der Ukraine nur gerecht. Sie könne es nicht zulassen, dass russische Schiffe angreifen oder Waffen und Ähnliches transportieren, sagte er laut Wiedergabe des Interviews durch die BBC-Ukraine-Redaktion.