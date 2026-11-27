Die ukrainischen Drohnenangriffe vor der libyschen Küste schüren die Furcht vor einer Ausweitung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Mittelmeerregion. Die libysche Regierung verurteilte die ukrainische Militäraktion, bei der die Korvette Merkury der russischen Marine im Hafen Benghazi versenkt worden war. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj betont aber, dass solche Angriffe stets mit den betroffenen Ländern abgesprochen sei.
Zudem griffen die ukrainischen Streitkräfte nie ohne Abstimmung mit anderen Partnern an, sagte der Präsident in Kiew in einem Interview der britischen BBC. Es gebe diplomatische Kontakte. Selenskyj rechtfertigte hingegen Einsätze „außerhalb der eigentlichen Kampfzone“. Angesichts des Moskauer Angriffskrieges sei die Verteidigung der Ukraine nur gerecht. Sie könne es nicht zulassen, dass russische Schiffe angreifen oder Waffen und Ähnliches transportieren, sagte er laut Wiedergabe des Interviews durch die BBC-Ukraine-Redaktion.
Der ukrainische Präsident warf Russland vor, durch Angriffe auf die Brücken über den Fluss Dnipro sein Land teilen zu wollen. Gerade die Hauptstadt Kiew stehe vor einem schweren Winter. Die Ukraine werde die Stadt mit allen Mitteln verteidigen. „Wir brauchen unsere Hauptstadt. Ohne Hauptstadt gibt es kein Land“, sagte er.
Zwei libysche Soldaten tot
Nach dem Angriff, bei dem zwei libysche Soldaten tödlich verwundet worden waren, erklärte der ukrainische Inlandsgeheimdienst, die Korvette habe „regelmäßig feindliche Marinekonvois eskortiert“ und sei Teil von Russlands Schwarzmeerflotte gewesen. Das zweite Ziel der ukrainischen Streitkräfte sei „das russische Frachtschiff MV Angara“ gewesen, hieß es aus Kiew. Dieses Schiff habe die russische Seite für Waffenlieferungen genutzt.
In Libyen selbst verurteilten sowohl die international anerkannte Regierung in Tripolis als auch die mit ihr verfeindete „Gegenregierung“ im Osten des Bürgerkriegslandes unter der Herrschaft des mächtigen Befehlshabers Khalifa Haftar die ukrainischen Angriffe und forderten von Kiew eine Erklärung.
Ukrainischer Außenminister: „Handlung nicht gegen Libyen“
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha betonte am Donnerstag in einem Posting auf X nach einem Telefonat mit seinem libyschen Amtskollegen : „Keine der Handlungen der Ukraine war jemals gegen Libyen oder das libysche Volk gerichtet, sondern ausschließlich gegen russische militärische Objekte, die direkt Russlands Krieg dienen“, erklärte Sybiha am Donnerstag auf X nach einem Telefonat mit seinem libyschen Kollegen Al-Taher Al-Baur.
Kiew habe „nicht die Absicht, Russlands Krieg gegen die Ukraine auf Libyen oder irgendein anderes Land auszuweiten“, erklärte Sybiha weiter. Er bekräftigte zudem „die uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine für die Souveränität und territoriale Integrität Libyens sowie für die Bemühungen, das Land wieder zu vereinen“.
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