Nach der Abberufung der beiden Stadtwerke-Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig übernimmt Heinz Koch interimistisch die Geschäfte. Der Prokurist ist seit 20 Jahren bei den Stadtwerken tätig und kennt das Unternehmen bestens.
Für die abberufenen Stadtwerke-Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig wurde Ersatz gefunden – zumindest interimistisch: Prokurist Heinz Koch, der zuvor beim Verbund tätig war, kennt das Unternehmen gut. Gestern gab es bereits Gespräche mit Aufsichtsratschef Hans Neuner und Bürgermeister Christian Scheider. „Eine externe Sonderprüfung soll die Stadtwerke jetzt umfassend durchleuchten und offene Fragen klären“, betont Scheider.
Neuner verweist auf die wirtschaftliche Bilanz: „Wir haben 20 Millionen Euro Gewinn gemacht und eine Dividende von zehn Millionen an das Rathaus bezahlt. Wir machen unseren Job.“ Er soll vorerst Aufsichtsratschef bleiben. „Die Abberufung ist für die Stadt hochgradig peinlich, ich bin dafür, vor den Wahlen personell nichts mehr zu ändern“, erklärt VP-Stadtrat Julian Geier.
Ausschreibung und altes Hallenbad als Baustellen
Neuner selbst kündigt eine Ausschreibung für zwei Vorstandsposten an: „Einen technischen und einen für Finanzen. Ich lass mir nicht dreinreden. Wenn jemand diesbezüglich anruft, lege ich sofort auf.“ Smole und Tschurnig haben einen Koppelungsvertrag. „Das heißt, dass die Stadt nur verpflichtet ist, ihnen bis 31. Juli 2027 Lohn zu zahlen“, sagt Neuner. Auch wenn sie jetzt abberufen wurden, müssen sie bis dahin für Auskünfte zur Verfügung stehen.
Auch beim alten Hallenbad-Areal in der Gasometergasse soll endlich Bewegung hineinkommen. Nach dem Verkauf um neun Millionen Euro herrscht um das Projekt ein Rechtsstreit. Interimschef Koch will das Gespräch suchen, auch Bürgermeister Scheider fordert eine rasche Lösung. „Das Grundstück zählt in Bahnhofsnähe dank der bestens laufenden Koralmbahn zu den wertvollsten Flächen der Stadt. Es muss eine gute Lösung her.“
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