Ausschreibung und altes Hallenbad als Baustellen

Neuner selbst kündigt eine Ausschreibung für zwei Vorstandsposten an: „Einen technischen und einen für Finanzen. Ich lass mir nicht dreinreden. Wenn jemand diesbezüglich anruft, lege ich sofort auf.“ Smole und Tschurnig haben einen Koppelungsvertrag. „Das heißt, dass die Stadt nur verpflichtet ist, ihnen bis 31. Juli 2027 Lohn zu zahlen“, sagt Neuner. Auch wenn sie jetzt abberufen wurden, müssen sie bis dahin für Auskünfte zur Verfügung stehen.