Herbert Kickl lässt im europäischen Kampf gegen die illegale Migration mit einem neuen Vorstoß aufhorchen. Der FPÖ-Chef spricht sich dafür aus, dass die EU die Ukraine nach Kriegsende zur Aufnahme von abgelehnten Asylwerbern verpflichtet. „Kiew schuldet uns etwas“, betonte der blaue Frontmann am Freitag.
„Die EU und auch Österreich haben Hunderte Milliarden in die Ukraine gepumpt. Wenn dort die Waffen schweigen, ist es hoch an der Zeit, eine Gegenleistung einzufordern“, rechtfertigte Kickl seinen Vorstoß.
„Wem das nicht passt, der kann ja jederzeit ausreisen ...“
Der freiheitliche Parteichef sprach von einer „Win-win-Situation“, denn die dorthin abgeschobenen Syrer und Afghanen, die Europa nicht in ihre Herkunftsländer zurückbringen könne, könnten dort gleich beim Wiederaufbau helfen.
Eine solche Lösung wäre wegen der geografischen Nähe günstiger als die geplanten Abschiebezentren in Ruanda, meinte Kickl. Und er fügte hinzu: „Wem das nicht passt, der kann ja jederzeit ausreisen – nur eben nicht mehr zu uns.“
Es wäre eine absolute Win-win-Situation, wenn Kiew jene Syrer und Afghanen aufnimmt, die wir nicht in ihre Herkunftsländer zurückbringen können.
FPÖ-Chef Herbert Kickl
Kickl fordert Systemwechsel in Asylpolitik und schimpft auf Regierung
Die aktuelle Regierungskoalition würde laut Kickl die illegale Einwanderung weiter anheizen. „Dass die Systemparteien die Bürger jahrelang mit falschen Abschiebezahlen für dumm verkauft haben, zeigt das völlige Versagen dieser Verliererampel. Anstatt echte Lösungen zu präsentieren, verwaltet man das Asylchaos und den Niedergang nur weiter.“
Der FPÖ-Chef betonte, dass die aktuelle Regierungskoalition das Land nur Zeit und Geld und die Bevölkerung viel Nerven kosten würde: „Diese ganzen faulen Kompromisse und schmutzigen Deals müssen ein Ende haben. Deshalb brauchen wir einen sofortigen und echten Asylstopp und konsequente Remigration. Diese ,Festung Österreich‘ wird es nur mit einer starken FPÖ geben.“
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