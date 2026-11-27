Der FPÖ-Chef betonte, dass die aktuelle Regierungskoalition das Land nur Zeit und Geld und die Bevölkerung viel Nerven kosten würde: „Diese ganzen faulen Kompromisse und schmutzigen Deals müssen ein Ende haben. Deshalb brauchen wir einen sofortigen und echten Asylstopp und konsequente Remigration. Diese ,Festung Österreich‘ wird es nur mit einer starken FPÖ geben.“