Willkommene Heimkehr

Das sprichwörtliche „Heimkommen“ ist auch so gemeint – speziell in Österreich, aber allgemein im deutschsprachigen Raum feierten die Backstreet Boys ihre allergrößten Erfolge. „Wenn wir davon sprechen, dass dies eine Heimkehr ist, dann deshalb, weil damals für uns alles ins Rollen gekommen ist. Dort hat sich unser Traum in Realität verwandelt“, so Littrell in einem Statement.