Konzertbombe vor dem ersten Advent: Die „Krone“ holt die Kult-Boyband aus den USA nach Wien – Ende Juni spielen die Backstreet Boys gleich zweimal im Happel-Stadion auf und liefern dabei eine Hit-Show, die ihresgleichen sucht. Für Nick Carter und Co. ist das ein Heimkommen.
Kreischalarm für mehrere Generationen. Nur eineinhalb Jahre nach drei gefeierten Winter-Konzerten auf der Schladminger Planai kommen die Backstreet Boys wieder zu uns. Die „Krone“ holt Nick Carter, Brian Littrell und Co. am 24. und 25. Juni für zwei Österreich-Konzerte ins Wiener Happel-Stadion. Die Tour geht unter dem Banner „Into The Millennium – Homecoming“ vonstatten und beinhaltet alle Hits aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte.
Willkommene Heimkehr
Das sprichwörtliche „Heimkommen“ ist auch so gemeint – speziell in Österreich, aber allgemein im deutschsprachigen Raum feierten die Backstreet Boys ihre allergrößten Erfolge. „Wenn wir davon sprechen, dass dies eine Heimkehr ist, dann deshalb, weil damals für uns alles ins Rollen gekommen ist. Dort hat sich unser Traum in Realität verwandelt“, so Littrell in einem Statement.
Die Backstreet Boys eilen derzeit von einem Erfolg zum anderen. In Las Vegas erreichten sie bei ihren bisherigen 56 Konzerten in der legendären Sphere knapp eine Million Zuschauer. Die „USA Today“ meinte: „Dies war mehr als nur ein Konzert, eine aufregende Fahrt, ein Ausflug durch makellos gesungene Balladen voller Sehnsucht und auf Hochglanz polierte Pop-Hymnen“. Nun kommt diese Top-Show live nach Wien.
Kartenverkaufsstart
Der offizielle Kartenvorverkauf für die Backstreet Boys-Konzerte am 24. und 25. Juni im Happel-Stadion startet am Freitag, 4. Dezember, 12 Uhr, auf www.ticketmaster.at. Pre-Sale-Pakete starten bereits am 1. Dezember ab 12 Uhr.
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