Das preisgekrönte Science-Fiction-Universum wird nun zur achtteiligen Serie. Nach Harrison Ford und Ryan Gosling übernehmen jetzt Michelle Yeoh und Hunter Schafer die Hauptrollen in „Blade Runner 2099“.
Fünfzig Jahre nach den Ereignissen von „Blade Runner 2049“ finden wir uns in einem Los Angeles wieder, in dem sich die Machtverhältnisse umgekehrt haben: Die Replikanten haben die Herrschaft übernommen, Menschen sind zu Bürgern zweiter Klasse geworden. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen: Die erfahrene Replikanten-Polizistin Olwen (Michelle Yeoh) hat nur noch wenige Tage zu leben und ist auf der Suche nach ihrem verschwundenen Partner.
Währenddessen arbeitet die menschliche Flüchtige Cora (Hunter Schafer) unter falscher Identität als Blade Runner, um sich und ihren Bruder zu retten. Als die beiden gezwungen sind, gemeinsam einen abtrünnigen Replikanten aufzuspüren, stoßen sie auf Geheimnisse, die das fragile Machtgefüge ihrer Welt erschüttern könnten. Ihre ungleiche Partnerschaft wird zum Zentrum einer Geschichte über Identität, Überleben und die Frage, was Menschlichkeit eigentlich ausmacht.
Gute Performances, aber zu lang
Es ist zwar dieselbe dystopische Welt, die Ridley Scott erschaffen und Denis Villeneuve weitergesponnen hat, aber die Serie „Blade Runner 2099“ erreicht nicht die philosophische Tiefe und emotionale Wirkung ihrer Vorgänger. Die Handlung dabei auf acht Episoden auszubreiten, ist etwas übertrieben, weshalb sie zwischenzeitlich an Spannung und Fokus verliert. Total fokussiert hingegen sind Yeoh, die eine brillante Performance abliefert und Schafer, die nach den „Tributen von Panem“ langsam als neue Genre-Darstellerin heraussticht. Wenn man ihre Charaktere, wie auch die Geschichte, mit etwas mehr Komplexität ausgestattet hätte, würden sie ihren Wegbereitern alle Ehre machen. Vielleicht dann in „Blade Runner 2149“.
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