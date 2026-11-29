Gute Performances, aber zu lang

Es ist zwar dieselbe dystopische Welt, die Ridley Scott erschaffen und Denis Villeneuve weitergesponnen hat, aber die Serie „Blade Runner 2099“ erreicht nicht die philosophische Tiefe und emotionale Wirkung ihrer Vorgänger. Die Handlung dabei auf acht Episoden auszubreiten, ist etwas übertrieben, weshalb sie zwischenzeitlich an Spannung und Fokus verliert. Total fokussiert hingegen sind Yeoh, die eine brillante Performance abliefert und Schafer, die nach den „Tributen von Panem“ langsam als neue Genre-Darstellerin heraussticht. Wenn man ihre Charaktere, wie auch die Geschichte, mit etwas mehr Komplexität ausgestattet hätte, würden sie ihren Wegbereitern alle Ehre machen. Vielleicht dann in „Blade Runner 2149“.