Regisseur Peter Berg erzählt die wahre Geschichte einer historischen Football-Partie unter Soldaten, die ihnen in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ein Stück Normalität bescherte – allerdings nur kurz...
In ihrer amerikanischen Heimat sind sie gefeierte College-Footballstars, doch nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 legen John McLaughry (Nicholas Galitzine), Bob Baumann (Bill Skarsgård), Tony Butkovich (Ray Nicholson) und Dave Schreiner (Tom Francis) ihre sportlichen Karrieren auf Eis, tauschen das eiförmige Leder gegen Waffen und melden sich freiwillig zu den US-Marines.
Anstelle gefüllter Stadien erwartet sie ein erbarmungsloses Training sowie die brutale Realität des Pazifikkriegs. Um die Moral der erschöpften Truppen zu heben, wird an Heiligabend 1944 auf der tropischen Insel Guadalcanal ein außergewöhnliches Footballspiel zwischen zwei Regimentern organisiert – benannt nach den allgegenwärtigen Stechmücken vor Ort.
Nur einer der Freunde kehrt lebend zurück
Für einen kurzen Moment kehren für die ehemaligen Spitzenathleten Kameradschaft, Ehrgeiz und ein Stück Normalität zurück in ihre Leben. Doch das torlose Match ist nur die Ruhe vor dem Sturm: Wenige Wochen später werden die Männer in die verlustreiche Schlacht um Okinawa geschickt, aus der nur einer der vier Freunde lebend zurückkehren wird.
Nach „Friday Night Lights“ ist „The Mosquito Bowl“ das bereits zweite Sachbuch über ein historisches Sportereignis von Pulitzer-Preisträger Buzz Bissinger, das Regisseur Peter Berg in Bewegtbild gießt. In beiden Filmen dient Sport als Vehikel für größere Themen wie Kameradschaft, Zusammenhalt, Leistungsdruck, Opfer, Gesundheit oder Männlichkeit.
Während in „Friday Night Lights“ bloß das sportliche Scheitern auf dem Spiel steh, geht es in „The Mosquito Bowl“ um Leben und Tod. Ein Umstand, den Berg die Zuseher nicht vergessen lässt. Anstatt den aus US-Filmen oft gesehenen kriegsverherrlichenden Patriotismus zu romantisieren, zeigt er die Sinnlosigkeit und gnadenlose Brutalität des Krieges. Handwerklich außerordentlich gut, aber an manchen Stellen eher schockierend als emotional berührend.
Zwischen Kitsch und Klischee
Während die vier Hauptdarsteller, allen voran Skarsgård und Nicholson, positiv zu erwähnen sind, hätte Berg ihren Charakteren ruhig etwas mehr Tiefe zutrauen können. Stattdessen hat der Filmemacher diesmal zu tief in die Kitsch- und Klischee-Kiste gegriffen. Die Quintessenz der Geschichte geht dennoch nicht verloren: Im Krieg, wie auch im titelgebenden Spiel, gibt es leider keine Sieger.
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