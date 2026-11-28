Nur einer der Freunde kehrt lebend zurück

Für einen kurzen Moment kehren für die ehemaligen Spitzenathleten Kameradschaft, Ehrgeiz und ein Stück Normalität zurück in ihre Leben. Doch das torlose Match ist nur die Ruhe vor dem Sturm: Wenige Wochen später werden die Männer in die verlustreiche Schlacht um Okinawa geschickt, aus der nur einer der vier Freunde lebend zurückkehren wird.