Aufschrei beim BSW-Parteitag: Man hat sich gegen eine schärfere Abgrenzung der Partei zur AfD entschieden. Daraufhin haben 30 BSW-Mitglieder ihren Austritt erklärt, darunter auch Mitgründer der Partei.
Beim Parteitag des Bündnisses Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft dominierte der scharfe innerparteiliche Streit. Am Ende stand fest: Der BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt darf seine Zusammenarbeit mit der AfD wie bisher fortsetzen, auch mit gemeinsamen Anträgen und schriftlichen Vereinbarungen. Der „Magdeburger Weg“, den Parteigründerin Sahra Wagenknecht und die Parteispitze billigten, wird aber von wichtigen Köpfen der Partei nicht mitgetragen.
30 Funktionäre sofort ausgetreten
In einer schriftlichen Erklärung kündigten 30 Parteifunktionäre sofort ihren Austritt an. Auch der Gewerkschafter und ehemalige Linke Klaus Ernst sagte, er gehe davon aus, „dass diese Partei nicht mehr meine politische Heimat ist“. Die Stimmungsanlage sei klar: „Die wollen die AfD nicht als Gegner, sondern als Partner sehen, diese Partei. Und die AfD wird nie mein Partner sein.“
Wagenknecht zwischen Zusammenarbeit und Distanzierung
BSW-Gründerin Sahra Wagenkecht hat beim Bundesparteitag für eine sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD geworben und sich gleichzeitig inhaltlich von der in Teilen rechtsextremen Partei distanziert. Die AfD werde langfristig kein „strategischer Partner“ des BSW sein, sagte Wagenknecht am Samstag vor den Delegierten in Dresden. Aber solange „es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen und Verbesserungen“ gebe, „solange müssen wir es nutzen“.
Die AfD sei „eine widersprüchliche Partei“. Sie sei programmatisch weit vom BSW entfernt, dort tummelten sich teilweise „üble Figuren“, etwa im völkischen Flügel, der den Holocaust verharmlose. „Es gibt transatlantische Kräfte, die Donald Trumps Kriege super finden, die die NATO und die Hochrüstung unterstützen.“ Aber es gebe in der AfD auch Politikerinnen und Politiker, „die dem BSW friedenspolitisch näher stehen als Politiker irgendeiner anderen Partei“.
Die AfD gewann im September die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit deutlichem Abstand, für eine absolute Mehrheit braucht sie aber Partner. Die Partei ist in dem Bundesland als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Zwar will keine Partei mit der AfD eine Koalition eingehen, auch das BSW nicht. Dieses kooperierte aber seitdem bei verschiedenen Gelegenheiten mit der AfD im Landtag und unterstützte auch die Wahl von Tobias Rausch zum ersten AfD-Landtagspräsidenten in Deutschland.
„Seit wann sind wir Partner der AfD“?
Mehrere BSW-Gründungsmitglieder verweisen darauf, dass „die klare politische Abgrenzung zur AfD“ zum Gründungskonsens des BSW gehört habe. Dieser werde jetzt infrage gestellt. BSW-Vorstandsmitglieder wie Christian Leye, Amid Rabieh, Ralph Suikat, Jessica Tatti, Sevim Dagdelen und Klaus Ernst wollten in einem Änderungsantrag durchsetzen, nicht nur Koalitionen mit der AfD auszuschließen, sondern auch „eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit“.
„Rassistische Partei“
BSW-Vize Leye kritisierte vor allem Äußerungen aus dem BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt, man wolle ehrlicher Partner der AfD sein. „Ich möchte euch jetzt fragen: What the fuck? Seit wann sind wir Partner der AfD?“ Diese Partei könne nur Gegner sein. Ernst sagte mit Blick auf die AfD: „Sie ist in meinen Augen eine rassistische Partei, eine völkische Partei, die auch ihre Schwierigkeiten mit der Demokratie hat. Deshalb kann sie auch nicht ein Partner sein.“
In der Debatte unterstützten vor allem westdeutsche Delegierte den Antrag der Kritiker. Sie warnten, dass frühere Linke-Wähler und Gewerkschaftsmitglieder den „Magdeburger Weg“ ablehnten. In Westdeutschland stehen im kommenden Jahr wichtige Landtagswahlen an, darunter im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen.
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