„Rassistische Partei“

BSW-Vize Leye kritisierte vor allem Äußerungen aus dem BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt, man wolle ehrlicher Partner der AfD sein. „Ich möchte euch jetzt fragen: What the fuck? Seit wann sind wir Partner der AfD?“ Diese Partei könne nur Gegner sein. Ernst sagte mit Blick auf die AfD: „Sie ist in meinen Augen eine rassistische Partei, eine völkische Partei, die auch ihre Schwierigkeiten mit der Demokratie hat. Deshalb kann sie auch nicht ein Partner sein.“