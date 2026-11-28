Wegen schlechter Umfragewerten geriet Manuela Khom, Chefin der steirischen ÖVP, zuletzt innerparteilich unter Druck. Sogar ein Führungswechsel stand im Raum. Eine Tagung am Samstag in Lebring brachte Ergebnisse.
„Die Stimmung ist unaufgeregt“, vernahm man am Samstag aus der steirischen Volkspartei – für Beobachter doch eine überraschende Aussage. Denn nach den jüngsten katastrophalen Umfragewerten rumorte es gewaltig, wir berichteten.
Über eine Ablöse von Manuela Khom an der Spitze wurde spekuliert. Am Samstag traf in Lebring alles, was in der weiß-grünen ÖVP Rang und Namen hat (Landesräte, Bünde- und Bezirksobleute) zusammen. Dass man in einer aktuellen Umfrage nur bei 17 Prozent liegt, sei natürlich kein Grund zur Freude.
Doch die Klausur, die am Sonntag weitergeht, soll schon lange geplant gewesen sein, heißt es nun. Ein Führungswechsel stehe nicht im Raum. „Wir legen dieses Wochenende die Arbeitsschwerpunkte für das kommende Jahr fest“, so Khom zur „Krone“. Herausforderungen bestreitet sie nicht, aber man wolle an „einer guten Zukunft für unser Land“ arbeiten.
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