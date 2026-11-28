Doch die Klausur, die am Sonntag weitergeht, soll schon lange geplant gewesen sein, heißt es nun. Ein Führungswechsel stehe nicht im Raum. „Wir legen dieses Wochenende die Arbeitsschwerpunkte für das kommende Jahr fest“, so Khom zur „Krone“. Herausforderungen bestreitet sie nicht, aber man wolle an „einer guten Zukunft für unser Land“ arbeiten.