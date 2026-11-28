„Alle geben ihm die Zeit und den Raum, ein Stück weit abzuschalten, wegzugehen, um dann stärker zurückzukommen. Davon sind wir überzeugt. Das ist ein weiterer Rückschlag, aber wir im Klub, wir beim FC Bayern, alle werden ihn unterstützen und tragen, damit er wieder zurückkommt“, erklärte Eberl.