Wohin man beim FC Bayern auch schaut, überall gibt es Verletzte – und nun droht mit Konrad Laimer auch noch Österreichs Dauerläufer im Dress der Münchner auszufallen!
In Hamburg waren die ersatzgeschwächten Bayern – unter anderem fehlte Harry Kane – das spielbestimmende Team, allerdings blieben zwingende Chancen aus. Kurz vor der Pause sah Bayern-Kapitän Joshua Kimmich nach einer Tätlichkeit Rot.
Auch deshalb konnten die Gäste nach der Pause keinen echten Druck mehr aufbauen und beendeten das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg.
„Es sieht nicht gut aus!“
Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Konrad Laimer: Der in der 52. Minute eingetauschte Salzburger musste in der 89. Minute den Rasen offenbar wegen einer Knöchelblessur wieder verlassen.
Eine genaue Diagnose steht noch aus, Trainer Vincent Kompany sagte dazu auf DAZN. „Es sieht nicht gut aus!“
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