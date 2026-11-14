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„Krone“-Serien-Kritik

Dreimal 12 verspricht Spannung noch drei

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14.11.2026 19:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Nach einem spektakulären Raubüberfall in der Schweiz jagt Anthony Mackie seinen Erzrivalen Jamie Dornan durch halb Europa. Dabei verbindet den FBI-Agenten und den Dieb eine gemeinsame Geschichte...

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Für einen lukrativen Raubüberfall werden 12 Monate Planungszeit benötigt, 12 Stunden Zeit für die Durchführung und wenn der Bankräuber nicht innerhalb von 12 Tagen gefasst wird, kann er entkommen.“ Spätestens wenn der in Ungnade gefallene Agent Jack Strickland (Anthony Mackie) die Leitsätze zur Kriminalität des FBI runterbetet, erahnen gewiefte Serienfans schon, was in Kürze auf sie zukommen wird. Paul Galvin (Jamie Dornan), eigentlich schon in „Pension“, plant mit seinem durchgeknallten Bruder Bobby (Jack Kesy) und einer bunt gemischten Truppe an Mitstreitern eine Bank auszurauben. Dass das natürlich von spektakulären Ausmaßen sein soll, ist selbstredend. Es sei aber trotzdem erwähnt, dass es sich um eine Schweizer Bank und um eine Summe von fast einer Milliarde Dollar handelt, die ein zwielichtiger russischer Oligarch dort deponiert hat. Erzählt wird die Geschichte – ja, richtig geraten – in drei Zeitebenen erzählt: warum Paul – unfreiwillig – aus seinem Ruhestand doch noch einmal zurückkehrt und alles plant, wie er mit seiner Truppe die massive Menge an Bargeld holt und wie ihn Strickland durch halb Europa jagt. Denn: der FBI-Agent hat mit dem Kriminellen auch ein persönliches Hühnchen zu rupfen.

FBI-Agent Jack Strickland (Mackie) und Bankräuber Paul Galvin (Dornan).
FBI-Agent Jack Strickland (Mackie) und Bankräuber Paul Galvin (Dornan).(Bild: Apple)

Mit den drei Ebenen gibt „12 12 12“ der oft erzählten Raubüberfall-Handlung einen aufregenden Twist. Die Sub-Geschichten vom gebeutelten Polizisten oder dem Bösewicht, der sein Leben umkrempeln will, wirken trotz des Staraufgebots von Mackie und Dornan generisch. Wenn man nicht alles bis ins Detail hinterfragt – etwa die eingangs erwähnten titelgebenden FBI-Leitsätze – bekommt man eine spannende Heist-Serie.

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