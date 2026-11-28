„Wir alle können die Welt verändern und heller machen“: Davon ist der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl überzeugt. Mit ihm und Kardinal Christoph Schönborn hat Barbara Stöckl anlässlich des 20-jährigen Jubiläums unserer Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ über große Fragen und ungewöhnliche Gedanken gesprochen.
Von Anbeginn hat Kardinal Christoph Schönborn als Wiener Erzbischof symbolisch die Hand über unsere gemeinsam mit der Caritas ins Leben gerufene Hilfsaktion gehalten. Diese Aufgabe hat er seinem Nachfolger Josef Grünwidl nun weitergegeben. Mit Schirmherrin Barbara Stöckl sprechen die beiden über zwei Jahrzehnte gesellschaftlichen Wandels, über wachsende Armut, Einsamkeit und die Herausforderungen einer Welt im Umbruch. Sie erzählen, warum Mitgefühl und Solidarität heute wichtiger denn je sind, weshalb es neben finanzieller Unterstützung vor allem menschliche Nähe und persönliche Begegnungen. Kritisch blicken sie auf soziale Ungleichheit, unseren Umgang mit Konsum und die Folgen der Digitalisierung.
Barbara Stöckl: Die Aktion „Ein Funken Wärme“ von der „Kronen Zeitung“ und Caritas gibt es seit 20 Jahren. Danke für Ihre Unterstützung! Was hat sich aus Ihrer Sicht verändert, was die Bedeutung, aber auch das gesellschaftliche Klima betrifft?
Josef Grünwidl: Die Tatsache, dass es diese Unterstützung so lange gibt, zeigt, wie dringend Menschen darauf angewiesen sind. Stark gestiegene Lebenskosten haben in den letzten Jahren mehr Menschen an den Rand der Armut gedrängt. Gleichzeitig ist die Hilfs- und Spendenbereitschaft in Österreich zum Glück nach wie vor hoch.
Ist Österreich in diesen zwei Jahrzehnten empathischer oder gleichgültiger geworden gegenüber Menschen?
Christoph Schönborn: Ich glaube, es gibt nach wie vor in unserem Land sehr viele Menschen, die Mitgefühl haben. Es gibt aber auch eine wachsende Unsicherheit. Das betrifft nicht nur Österreich, sondern ganz Europa. Dazu kommt die sich verändernde Weltlage. Dennoch ist das kein Grund, hoffnungslos zu sein.
Josef Grünwidl: Ich habe sogar eher das Gefühl, dass die Schwächsten heute mehr gesehen werden als früher. Anlaufstellen für Menschen in Not werden tendenziell in zentralen Lagen eingerichtet. Aus Außenseitern Innenseiter machen, darum geht’s. Weil wir letztlich wissen und spüren, dass es uns als Gesellschaft nur gemeinsam gut gehen kann.
Welche langfristigen Spuren haben die Krisen der letzten Jahre (Pandemie, Inflation, Kriege) in der psychischen Gesundheit der Hilfesuchenden hinterlassen?
Josef Grünwidl: Ich bemerke, dass die Krisen der letzten Jahre bei allen, nicht nur den Hilfesuchenden, zu Rückzug und Einsamkeit geführt haben. Gerade auch bei jungen Menschen. Echte Begegnungen, tiefgründige Gespräche und gute Freundschaften sind das, was wir so dringend benötigen.
„Ein Funken Wärme“ bietet ganz konkret Energie- und Heizkostenhilfe. Aber wie schenkt man Betroffenen neben dem warmen Zuhause menschliche Wärme?
Christoph Schönborn: Das ist das große Thema unserer Zeit, nicht nur in den Städten, auch am Land: die große Einsamkeit. Wie geht Zuwendung und Hilfe? Was braucht es dafür? Augen, die hinschauen, wahrnehmen. Ich denke mir das oft, jetzt, wo ich im 20. Bezirk wohne, da sind sehr viel weniger Menschen als am Stephansplatz. Aber wenn ich alte Menschen sehe, die einkaufen gehen, frage ich mich, wie schaut es bei denen zu Hause aus, sind sie allein? Alle sind irgendwie verbunden, ständig am Handy. Aber sie sind nicht bei den Menschen. Schauen einander gar nicht an! Aber das Wahrnehmen ist der erste Schritt. Jeder von uns sollte zumindest wissen, wer auf seinem Stockwerk wohnt. Wer sind die Menschen hinter den Türen?
Josef Grünwidl: Es geht darum, einander Zeit zu schenken und im Moment der Begegnung ganz beim anderen zu sein. Hier fällt mir zum Beispiel das „Plaudernetz“ der Caritas ein. Das ist für alle da, die sich einsam fühlen oder schlicht auf der Suche nach einem guten Gespräch sind.
Welche soziale Baustelle macht Ihnen in Österreich derzeit die meisten Sorgen?
Christoph Schönborn: Die größten Sorgen macht mir unsere totale digitale Abhängigkeit. Schon bei den Kindern, sogar im Kinderwagen! Das sind Entwicklungen, die für die Gesellschaft, für die geistige Gesundheit, für die menschliche Wahrheit, große Folgen haben. Die Digitalisierung hat unbestritten große Vorteile – aber die Gefahr muss man viel deutlicher sehen! Dazu die Entwicklung der KI. Was das an Ressourcen verschlingt! Ähnliche Fragen wirft unser Konsumverhalten auf. Für mich sind viele Supermärkte – ich wage kaum das Wort zu sagen – etwas Obszönes. Es wird ein Überfluss ausgebreitet, der durch nichts begründbar ist. Da ist etwas schiefgelaufen in unserer Entwicklung. Ich weiß leider auch nicht das Rezept, aber wenn man mit ein bisschen Vernunft und Empathie auf unseren Lebensstil blickt, dann spürt man doch, so kann das kaum weitergehen.
Josef Gründwidl: Mich sorgt das Thema Pflege von älteren Menschen. Wie können wir sie in einer Gesellschaft, die immer älter wird, sicherstellen und auch bezahlen? Und andererseits hoffe ich, dass in 20 Jahren Kinderarmut nur noch in den Geschichtsbüchern zu finden ist.
Es ist würdelos, dass einzelne Menschen wegen unfassbar großen Vermögen einen Einfluss bekommen, der durch nichts legitimiert ist.
Kardinal Christoph Schönborn
Vor 20 Jahren war das Thema „Working Poor“ (Armut trotz Arbeit) in Österreich wenig präsent – wie beurteilen Sie diese Entwicklung heute?
Josef Gründwidl: Es ist definitiv schwieriger geworden. Früher konnten Familien von einem Gehalt leben, das ist heute nicht mehr gut möglich. Es gibt mehr Alleinerziehende, die stark armutsgefährdet sind, und das familiäre Netz ist auch nicht mehr selbstverständlich. So geben etwa viele Familien einen Großteil eines Gehalts fürs Wohnen und die Kinderbetreuung aus.
Christoph Schönborn: Diese Realität hat bei uns noch nicht das Gewicht, das sie in vielen Ländern der Welt hat. Arbeit hat eine große Bedeutung, um sich das Leben leisten zu können, geht aber darüber hinaus. Arbeit stiftet Sinn, gibt Würde! Arbeitslosigkeit ist entwürdigend. Auch wenn es Gott sei Dank noch Arbeitslosenunterstützung gibt. Aber Arbeit ist eben auch mehr.
Führen die großen Veränderungen in der Arbeitswelt, auch durch KI und die Macht der Tech-Konzerne, der Verlust von Arbeitsplätzen zu einer „würdelosen“ Gesellschaft?
Christoph Schönborn: Es ist würdelos, dass einzelne Menschen wegen unfassbar großen Vermögen einen Einfluss bekommen, der durch nichts legitimiert ist.
Jetzt sagen Menschen zu Recht, das ist doch bitte Aufgabe der Politik, sich um diese Fragen zu kümmern. Braucht es Aktionen wie „Ein Funken Wärme“ und viele andere dennoch?
Christoph Schönborn: Ich bin sehr dankbar, dass wir die Sozialstaatlichkeit in Österreich in einer so ausgearbeiteten, ausgefeilten Weise haben. Aber die Gefahr ist, dass man glaubt, der Staat ist für alles zuständig. Das ist er nicht. Das kann er auch nicht sein und darf es letztlich auch nicht sein. Er ist immer subsidiär, er ist unterstützend. Gleichzeitig ist die Gesellschaft herausgefordert, subsidiär tätig zu sein und das geschieht ja Gott sei Dank in unserem Land. Das geschieht vor allem durch das Ehrenamt! Österreich könnte nicht funktionieren, wenn es die vielen Initiativen, Gruppierungen, Organisationen nicht gäbe, die unser soziales Netz hauptsächlich tragen!
Haben Sie Erinnerungen daran, wie in Ihrer Kindheit geheizt wurde?
Christoph Schönborn: In unserer ersten eigenen Mietwohnung – die ersten sechs Jahre haben wir immer nur bei Verwandten gewohnt, als Flüchtlingsfamilie – gab es den Küchenherd und einen Ofen im Wohnzimmer. Im Schlafzimmer, in dem ich mit meinem Bruder geschlafen habe, da hat es keine Heizung gegeben. Es war eiskalt. In meiner Erinnerung war das Wasser im Lavoir manchmal gefroren. Später hatten wir eine Kohlen-Zentralheizung. Die musste auch ich oft einheizen. Kohlen nachlegen oder mit Zeitungen Feuer machen. Ich habe allerdings lieber die Zeitungen gelesen, die anderen riefen dann: „Nicht lesen, heizen!“
Wie beurteilen Sie die Debatte über die Kürzung von Sozialleistungen für bestimmte Gruppen aus christlicher Sicht?
Josef Grünwidl: Als Kirche möchten wir die Schwächsten der Gesellschaft nicht allein lassen. Die christliche Soziallehre fragt, ob die gesellschaftlichen Strukturen und Bedingungen gerecht sind. Klar ist, dass es durch die öffentliche Debatte über Sozialleistungen nicht zu Neid und Spaltungen in der Gesellschaft kommen soll.
Wenn Sie am heutigen ersten Adventsonntag einen gemeinsamen Wunsch an das Christkind oder die Bundesregierung frei hätten – wie würde dieser lauten?
Josef Grünwidl: Dass der Grundwasserspiegel der Solidarität in unserer Gesellschaft steigt und dass viele Menschen das „Wir“ über das „Ich“ stellen. Ich wünsche mir, dass nicht der Hass das letzte Wort hat, sondern die Nächstenliebe. Der Frieden und nicht der Krieg.
„Ein Funken Wärme“ heißt unsere Aktion, worin sehen Sie einen Funken Hoffnung in dieser krisenhaften Zeit?
Christoph Schönborn: Ich protestiere oft gegen die Formulierung „die Hoffnung stirbt zuletzt“. Ganz deutlich gesagt: Die Hoffnung stirbt nicht, das ist ihr eigen! Wenn die Hoffnung gestorben ist, dann ist es aus. Natürlich ist das eine sehr tiefe Frage in die Mitte des Menschenlebens hinein. Habe ich eine Hoffnung über den Tod hinaus. Von der hängt enorm viel ab.
Welches Wort der Heiligen Schrift oder welches adventliche Gleichnis dient Ihnen beiden in diesem Winter als stärkster ethischer Kompass?
Josef Grünwidl: „Seid wachsam!“ und „Wachet auf, ruft uns die Stimme!“ – Die Einladung, hellwach und aufmerksam zu sein und die Zeit nicht zu verschlafen, gehört für mich zum Advent. Dazu kommt die Symbolik von Licht und Dunkelheit. Schon eine einzige Kerze kann einen dunkeln Raum heller machen. Wir alle können die Welt verändern und heller machen.
Christoph Schönborn: Euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen oder danken. Jeder, der einen Funken Licht, einen Funken Wärme in das Leben von jemandem bringt, der hat dazu beigetragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.