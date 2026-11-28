„Ein Funken Wärme“ bietet ganz konkret Energie- und Heizkostenhilfe. Aber wie schenkt man Betroffenen neben dem warmen Zuhause menschliche Wärme?

Christoph Schönborn: Das ist das große Thema unserer Zeit, nicht nur in den Städten, auch am Land: die große Einsamkeit. Wie geht Zuwendung und Hilfe? Was braucht es dafür? Augen, die hinschauen, wahrnehmen. Ich denke mir das oft, jetzt, wo ich im 20. Bezirk wohne, da sind sehr viel weniger Menschen als am Stephansplatz. Aber wenn ich alte Menschen sehe, die einkaufen gehen, frage ich mich, wie schaut es bei denen zu Hause aus, sind sie allein? Alle sind irgendwie verbunden, ständig am Handy. Aber sie sind nicht bei den Menschen. Schauen einander gar nicht an! Aber das Wahrnehmen ist der erste Schritt. Jeder von uns sollte zumindest wissen, wer auf seinem Stockwerk wohnt. Wer sind die Menschen hinter den Türen?

Josef Grünwidl: Es geht darum, einander Zeit zu schenken und im Moment der Begegnung ganz beim anderen zu sein. Hier fällt mir zum Beispiel das „Plaudernetz“ der Caritas ein. Das ist für alle da, die sich einsam fühlen oder schlicht auf der Suche nach einem guten Gespräch sind.