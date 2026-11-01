„Das Geschenk“: Dieser Schuss ging nach hinten los

In der Komödie „Das Geschenk“ lassen Heiner Lauterbach, Jeanne Goursaud und Edin Hasanović einen Kindergeburtstag komplett eskalieren. Der Grund schein harmolser, als er ist: ein Spielzeuggewehr.
Ich brauche etwas, bei dem sich ein Neunjähriger vor Freude in die Hose scheißt!“ Die Ansage von Timo (Edin Hasanović) im Spielzeuggeschäft ist ganz klar – immerhin will seiner Rolle als cooler Onkel ja gerecht werden. Seine Schwester, die alleinerziehende Marlene (Jeanne Goursaud), plant in Timos Villa nämlich den vermeintlich perfekten Kindergeburtstag für ihren Sohn Theo (Levin Wopp), der in seiner Schule gemobbt wird. Deshalb hat Marlene auch die spaßbefreite Vorsitzende des Elternbeirats (Berit Künnecke) – samt Nachwuchs – eingeladen, um die Situation besser zu machen. Doch die wird eigentlich nur schlimmer, nachdem Theo Onkel Timos Geschenk auspackt: ein Spielzeuggewehr. Dieser Schuss ging wohl nach hinten los...
Das Ergebnis ist genauso chaotisch wie vorhersehbar. Unterschiedliche Weltanschauungen und Erziehungsmethoden prallen im Dauerschlagabtausch in einem Ring aus politischer Korrektheit und abgedroschenen Stereotypen aufeinander. Themen, die wir in anderen deutschen Komödien wie „Der Vorname“ oder „Spieleabend“ zum wiederholten Male gesehen haben und jetzt abermals aufgewärmt werden.
Vorhersehbar, aber unterhaltsam
Während das Drehbuch eine etwas feinere Klinge vertragen hätte, entstehen am Ende durch und durch lustige Momente, die für Unterhaltung sorgen. Zu verdanken sind sie einem grandiosen Cast, wo neben Heiner Lauterbach und Goursaud, allen voran Hasanović die Show stiehlt. Als hin- und hergerissener Prolo-Banker, der das Herz am rechten Fleck hat und es eigentlich nur seinem Papa recht machen will, trifft der Schauspieler – um beim Waffen-Thema zu bleiben – voll ins Schwarze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.