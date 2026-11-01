„Das Geschenk“: Dieser Schuss ging nach hinten los

Ich brauche etwas, bei dem sich ein Neunjähriger vor Freude in die Hose scheißt!“ Die Ansage von Timo (Edin Hasanović) im Spielzeuggeschäft ist ganz klar – immerhin will seiner Rolle als cooler Onkel ja gerecht werden. Seine Schwester, die alleinerziehende Marlene (Jeanne Goursaud), plant in Timos Villa nämlich den vermeintlich perfekten Kindergeburtstag für ihren Sohn Theo (Levin Wopp), der in seiner Schule gemobbt wird. Deshalb hat Marlene auch die spaßbefreite Vorsitzende des Elternbeirats (Berit Künnecke) – samt Nachwuchs – eingeladen, um die Situation besser zu machen. Doch die wird eigentlich nur schlimmer, nachdem Theo Onkel Timos Geschenk auspackt: ein Spielzeuggewehr. Dieser Schuss ging wohl nach hinten los...