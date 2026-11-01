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„Krone“-Filmkritik

„Das Geschenk“: Dieser Schuss ging nach hinten los

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01.11.2026 06:00
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

In der Komödie „Das Geschenk“ lassen Heiner Lauterbach, Jeanne Goursaud und Edin Hasanović einen Kindergeburtstag komplett eskalieren. Der Grund schein harmolser, als er ist: ein Spielzeuggewehr.

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Ich brauche etwas, bei dem sich ein Neunjähriger vor Freude in die Hose scheißt!“ Die Ansage von Timo (Edin Hasanović) im Spielzeuggeschäft ist ganz klar – immerhin will seiner Rolle als cooler Onkel ja gerecht werden. Seine Schwester, die alleinerziehende Marlene (Jeanne Goursaud), plant in Timos Villa nämlich den vermeintlich perfekten Kindergeburtstag für ihren Sohn Theo (Levin Wopp), der in seiner Schule gemobbt wird. Deshalb hat Marlene auch die spaßbefreite Vorsitzende des Elternbeirats (Berit Künnecke) – samt Nachwuchs – eingeladen, um die Situation besser zu machen. Doch die wird eigentlich nur schlimmer, nachdem Theo Onkel Timos Geschenk auspackt: ein Spielzeuggewehr. Dieser Schuss ging wohl nach hinten los...

Großartiger Cast: Edin Hasanović, Jeanne Goursaud, Levin Wopp und Heiner Lauterbach (v.li.).
Großartiger Cast: Edin Hasanović, Jeanne Goursaud, Levin Wopp und Heiner Lauterbach (v.li.).(Bild: NADJA KLIER)

Das Ergebnis ist genauso chaotisch wie vorhersehbar. Unterschiedliche Weltanschauungen und Erziehungsmethoden prallen im Dauerschlagabtausch in einem Ring aus politischer Korrektheit und abgedroschenen Stereotypen aufeinander. Themen, die wir in anderen deutschen Komödien wie „Der Vorname“ oder „Spieleabend“ zum wiederholten Male gesehen haben und jetzt abermals aufgewärmt werden.

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Vorhersehbar, aber unterhaltsam

Während das Drehbuch eine etwas feinere Klinge vertragen hätte, entstehen am Ende durch und durch lustige Momente, die für Unterhaltung sorgen. Zu verdanken sind sie einem grandiosen Cast, wo neben Heiner Lauterbach und Goursaud, allen voran Hasanović die Show stiehlt. Als hin- und hergerissener Prolo-Banker, der das Herz am rechten Fleck hat und es eigentlich nur seinem Papa recht machen will, trifft der Schauspieler – um beim Waffen-Thema zu bleiben – voll ins Schwarze.

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