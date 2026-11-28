Max Merkel lieferte als Trainer viele Erfolge und noch mehr Sprüche. An seinem 20. Todestag erinnert sich August Starek an die Trainer-Legende: Der 81-Jährige stand in der Saison 1967/68 in jenem Nürnberger Team, das Merkel sensationell zum Titel in der deutschen Bundesliga führte. Und Starek hat einige Anekdoten parat.
Als Trainer gefürchtet, als Kolumnist ein Lästermaul, doch nebst knalligen Sprüchen gerne für einen Schmäh zu haben – Max Merkel hat dem internationalen Fußball der 60er- und 70er-Jahre seinen Stempel aufgedrückt. Nach vier Meistertiteln als Spieler mit Rapid stieg er als Trainer die Karriereleiter hoch: „Er war autoritär. Machte ein Spieler einen Fehler, gab es selten aufmunternde Worte. Ich will ihn nicht schlechtreden, aber es war so.“
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