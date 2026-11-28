Als Trainer gefürchtet, als Kolumnist ein Lästermaul, doch nebst knalligen Sprüchen gerne für einen Schmäh zu haben – Max Merkel hat dem internationalen Fußball der 60er- und 70er-Jahre seinen Stempel aufgedrückt. Nach vier Meistertiteln als Spieler mit Rapid stieg er als Trainer die Karriereleiter hoch: „Er war autoritär. Machte ein Spieler einen Fehler, gab es selten aufmunternde Worte. Ich will ihn nicht schlechtreden, aber es war so.“