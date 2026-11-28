Bittere Neuigkeiten von einem unserer Deutschland-Legionäre: Der zuletzt immer mehr ins Blickfeld und zu immer mehr Einsatzminuten gekommene Yanik Spalt fällt in den kommenden Wochen aus!
Der 19 Jahre alte Legionär beim VfB Stuttgart hatte sich die Blessur zuletzt im Champions-League-Duell bei Inter Mailand zugezogen, nun wurde eine Verletzung am Hüftbeuger festgestellt – mindestens vier Wochen Zwangspause ...
Der Vorarlberger Spalt war zwar bereits nach der Partie in Mailand mehr schlecht als recht zum Mannschaftsbus der Stuttgarter gehumpelt, eine gewisse Hoffnung, dass es ihn doch nicht so schlimm erwischt haben könnte wie befürchtet, hatte es allerdings sehr wohl gegeben. Diese Hoffnungen wurden nun bei genaueren Untersuchungen in Stuttgart zerstört ...
Das Fußball-Jahr 2026 ist damit vorbei für den Senkrechtstarter, der im September sein Debüt für die Bundesliga-Mannschaft der Stuttgarter und im November auch in der Champions League geben durfte. Auch im Nationalteam Österreichs hatte Spalt zuletzt erstmals auflaufen dürfen – beim 1:1 gegen Israel war der Youngster kurz vor Ende eingewechselt worden ...
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