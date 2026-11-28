Der Vorarlberger Spalt war zwar bereits nach der Partie in Mailand mehr schlecht als recht zum Mannschaftsbus der Stuttgarter gehumpelt, eine gewisse Hoffnung, dass es ihn doch nicht so schlimm erwischt haben könnte wie befürchtet, hatte es allerdings sehr wohl gegeben. Diese Hoffnungen wurden nun bei genaueren Untersuchungen in Stuttgart zerstört ...