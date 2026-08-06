Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächste Abhör-Affäre:

SPÖ und ÖVP wollen die Causa Lederer aussitzen

Innenpolitik
06.08.2026 12:52
Porträt von Petja Mladenova
Porträt von Nikolaus Frings
Von Petja Mladenova und Nikolaus Frings

Durchtauchen ist das Motto von SPÖ und ÖVP in der Causa Heinz Lederer. Weder aus der SPÖ-Parteizentrale noch Medienminister Andreas Babler wollen zu den heiklen, von der „Krone“ enthüllten Ermittlungen rund um den ORF-Stiftungsratsvorsitzenden etwas sagen. Auch die ÖVP will nicht anstreifen. Unter den Regierungsparteien wagen sich lediglich die NEOS aus der Deckung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie die „Krone“ enthüllt hat, droht dem wegen seiner Deals innerhalb und außerhalb des ORF ohnehin höchst umstrittenen SPÖ-Stiftungsratschef Heinz Lederer juristisches Ungemach. Die Wiener Staatsanwaltschaft führt den obersten Roten im Rundfunk als Beschuldigten!

Schwere Nötigung?
Ermittelt wird wegen Verdachts der schweren Nötigung bei einem Handygespräch in mutmaßlicher Mafia-Manier mit dem damaligen Generaldirektor Roland Weißmann, der über anzügliche Chats mit einer Mitarbeiterin stürzte. Lederer soll im Frühjahr 2025 offene Personalwünsche für seine „Amtszeit“ gestellt und einen millionenschweren Auftrag für eine TV-Produktionsfirma verlangt haben. Alles verbunden mit der eindeutigen Drohung bei Nichterfüllung der Forderungen: „Das war‘s dann mit dem General!“

Das sagt die Weißmann-Seite
Inzwischen meldete sich auch Norbert Wess, der Roland Weißmann gemeinsam mit Oliver Scherbaum rechtlich vertritt, zur Causa zu Wort. Man habe über den Beschuldigtenstatus „ebenfalls erst aus den Medien erfahren“ und möchte den diesbezüglichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht vorgreifen. Nachsatz: Überrascht über die Ermittlungen sei man freilich aber nicht.

Lederer selbst wird zudem nachgesagt, dass er ein Mann des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig sei. Dessen Büro will davon nichts wissen. Der von der Stadtregierung entsandte Stiftungsrat heiße Norbert Kettner, heißt es aus dem Büro von Ludwig. Medienminister Babler lässt mitteilen, dass der ORF „unabhängig“ sei und die Angelegenheit „Sache des Stiftungsrats“. Bundesparteigeschäftsführer Klaus Seltenheim will sich ebenso „nicht einmischen“.

Lesen Sie auch:
Nach der Chat-Kronzeugin wegen mutmaßlicher Erpressung beschäftigt jetzt auch Heinz Lederer ...
Krone Plus Logo
Anruf in Mafia-Manier
Abhöraffäre! Ermittlungen gegen ORF-Stiftungsrat
06.08.2026
Zu Wünschen der ÖVP
Heinz Lederer: „Wir sind da nicht auf dem Basar!“
16.05.2026
Brisanter Anruf
Die ORF-Akte Lederer: Deals und Interventionen
14.03.2026

„Danke für die Anfrage. Wir kommentieren diese Geschichte nicht“, heißt es auch aus der ÖVP-Zentrale. FPÖ, Grüne und NEOS verlangen unmissverständlich den Rücktritt Lederers. Eine Abberufung ist rechtlich nicht möglich. Die Causa sei ein weiterer Skandal in einer endlosen Kette von Affären, Postenschacher und Freunderlwirtschaft am Küniglberg, so FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker.

FPÖ-General Christian Hafenecker
FPÖ-General Christian Hafenecker(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Hafenecker ortet „Mafia-Methoden“
„Was sich hier abspielt, erinnert an die Methoden der Mafia, nicht an die Führungsetage einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Sollte der Medienbericht stimmen, dann ist das nicht nur strafrechtlich relevant, sondern ein Anschlag auf die Unabhängigkeit des ORF. Dieser rote Machtzirkel betrachtet den ORF offenbar als seinen persönlichen Selbstbedienungsladen, finanziert mit dem Zwangsgeld der Bürger“, so Hafenecker. Lederer, für den die Unschuldsvermutung gelte, sei als Stiftungsrats-Chef aus mehreren Gründen dennoch völlig untragbar geworden und müsse sofort zurücktreten. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler sieht „die SPÖ am Zug“, wie er zur „Krone“ sagt.

Für die grüne Mediensprecherin Sigi Maurer ist der Fall jedenfalls klar: „Lederer ist als Stiftungsratsvorsitzender nach seinen politischen Interventionen, seinem verheerenden Krisenmanagement rund um die Causa Weißmann und der Nutzung seines Stiftungsratsmandats für seine privaten wirtschaftlichen Interessen schon längst untragbar.“

Zitat Icon

Solange Babler und Ludwig ihren Stiftungsratsvorsitzenden decken, sind sie auch persönlich für sein Handeln verantwortlich.

Sigi Maurer

„Dass Lederer in seinem 80er-Jahre-Politstil komplett unbelehrbar ist, ist nichts Neues. Die politische Frage lautet aber: Wie lange machen SPÖ-Chef Babler und der Wiener Bürgermeister ihrem roten Stiftungsratschef noch die Mauer? Michael Ludwig hat ein besonderes Händchen dafür, untragbare Personen auch nach Skandalen zu schützen – wie zuletzt bei Walter Ruck oder dem mittlerweile beurlaubten ORF-III-Geschäftsführer Schöber“, so Maurer und nimmt SPÖ-Chef Andreas Babler in die Verantwortung.

Die stellvertretende grüne Klubobfrau Sigi Maurer.
Die stellvertretende grüne Klubobfrau Sigi Maurer.(Bild: Andreas Tröster)

Der SPÖ-Chef und Medienminister ziehe sich bisher damit aus der Affäre, dass er keine Möglichkeit der Abberufung hätte. Das sei formal zwar richtig, aber man müsse sich schon die Frage stellen: „Wie schwach ist ein Parteichef, der sich nicht einmal traut, eine von ihm persönlich nominierte Person zum Rücktritt aufzufordern? Oder verhält es sich gar so, dass Babler mit dem Vorgehen und den politischen Interventionen des roten Stiftungsratsvorsitzenden einverstanden ist und hier in seinem Interesse agiert wird?“, fragt sich Maurer.

Das sagte Lederer selbst
Auf „Krone“-Anfrage konterte ein entspannt wirkender Heinz Lederer die Anschuldigungen. Aus journalistischen Fairnessgründen bringen wir ungekürzt seine ganze Verantwortung: „Stiftungsräte und im Speziellen Ausschussvorsitzende (Finanzausschuss und Programmausschuss und deren Stellvertreter) so auch Stiftungsratsvorsitzende haben sogar die Pflicht und Aufgabe, sich intensiv mit den Direktoren und mit dem 
Generaldirektor abzustimmen und sich über strategische personelle und budgetäre Fragestellungen im Interesse des Unternehmens auszutauschen!“

Und weiter: „Klar ist, operative Entscheidungen muss die Geschäftsführung alleine in ihrer Verantwortung treffen! In welchem Zeitraum ich mit dem Generaldirektor gesprochen habe und über Inhalte – bitte ich um Verständnis – unterliegt nach ORF-Gesetz der Verschwiegenheitspflicht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.08.2026 12:52
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Michael LudwigChristian Hafenecker
SPÖÖVPORFFPÖNEOSStaatsanwaltschaft
Bürgermeister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Innenpolitik
Aussage über Kinder
Steirische ÖVP-Chefin kritisiert den Bundeskanzler
Das sagen die Leser
Stocker-Sager: „Fettnäpfchen sondergleichen!“
Darunter Rauch, Obonya
Wien: Männer protestierten gegen Gewalt an Frauen
„Stimmt aber nicht“
Wie Benko gegen seinen Berater Gusenbauer austeilt
Wirbel um Arbeit-Sager
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf