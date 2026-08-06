SPÖ und ÖVP wollen die Causa Lederer aussitzen

Der SPÖ-Chef und Medienminister ziehe sich bisher damit aus der Affäre, dass er keine Möglichkeit der Abberufung hätte. Das sei formal zwar richtig, aber man müsse sich schon die Frage stellen: „Wie schwach ist ein Parteichef, der sich nicht einmal traut, eine von ihm persönlich nominierte Person zum Rücktritt aufzufordern? Oder verhält es sich gar so, dass Babler mit dem Vorgehen und den politischen Interventionen des roten Stiftungsratsvorsitzenden einverstanden ist und hier in seinem Interesse agiert wird?“, fragt sich Maurer.