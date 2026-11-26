Die extreme Trockenheit heuer setzt Christbaum-Produzenten unter Druck – auch jene rund 50 im Burgenland, die auf 290 Hektar jährlich rund 115000 Christbäume heranzüchten. Um in Zeiten des Klimawandels ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern und zu gewährleisten, dass wir nicht alle bald vor Plastikbäumen feiern müssen, ziehen Politik und Landwirtschaft nun an einem Strang.
Weihnachten ohne Christbaum ist für viele Burgenländer kaum vorstellbar. Rund drei Viertel der heimischen Haushalte stellen zu Weihnachten einen Naturbaum auf. Am beliebtesten ist nach wie vor die Nordmanntanne, gefolgt von der Blaufichte. Doch die extreme Dürre im heurigen Jahr haben den Bäumen mächtig zugesetzt und stellen auch die 50 Christbaum-Produzenten im Land vor besondere Herausforderungen.
„Um für ähnliche Wetterextreme künftig besser gerüstet zu sein, werde ich im nächsten Jahr erstmals eine Tröpfchenbewässerung bei rund 1000 von insgesamt 4000 neu gesetzten Bäumen ausprobieren. Vielleicht können wir dadurch die Ausfälle bei anhaltender Hitze und Trockenheit deutlich reduzieren und somit auch in den nächsten Jahren den Konsumenten unsere heimische Christbäume in Top-Qualität anbieten“, sagt Herbert Sauerzapf, Christbaumproduzent aus Forchtenstein. Sascha Sommer, der Obmann des Vereins „Burgenländischer Qualitätschristbaum“, pflichtet ihm bei: „Besonders groß war die Belastung für die Jungpflanzen. Umso mehr stecken in jedem Baum viel Arbeit, Pflege und Geduld.“
So kann jeder einen Beitrag leisten
Um Sauerzapf und die 49 anderen burgenländischen Christbaum-Produzenten zu unterstützen, rufen Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich und Sascha Sommer dazu auf, beim Kauf auf das rot-goldene Gütesiegel und die Herkunftsschleife „Burgenländischer Qualitätschristbaum“ zu achten.
Ein heimischer Christbaum habe schließlich gegenüber Importware einen klaren ökologischen Vorteil: „Während Bäume aus Dänemark oft rund 1000 Kilometer zurücklegen, beträgt die durchschnittliche Transportstrecke eines burgenländischen Christbaums nur etwa 20 Kilometer. Das spart Transportwege und reduziert den CO₂-Ausstoß.“
Weg mit den Mythen
Dass für den Christbaumverkauf Wälder gerodet werden, sei eine Mär. „Christbäume stammen aus eigens dafür angelegten Kulturen und werden gezielt nachgepflanzt bzw. kultiviert. Das bedeutet: Ein regional produzierter Christbaum ist nicht mit der Abholzung eines natürlichen Waldes gleichzusetzen“. Konkret: Im Burgenland wachsen 80 Prozent der Christbäume auf landwirtschaftlicher Nutzfläche und 20 Prozent auf Waldflächen.
Und auch die Annahme, dass Plastikbäume umweltfreundlicher seien als Tannen oder Fichten, stimmt nicht. Ein echter Christbaum wächst über mehrere Jahre, bindet währenddessen CO₂ und kann nach Weihnachten verfüttert, kompostiert oder zu Biomasse verarbeitet werden. Ein Plastikbaum hingegen besteht meist aus Kunststoff und Metall. Hergestellt wird er häufig in China. Allein der Transport verursacht einen hohen CO₂-Ausstoß. Außerdem ist er schwer recycelbar.
Jetzt wird streng kontrolliert!
Im Vorjahr waren Christbäume Teil des bundesweiten Prüfprogramms, heuer ist das nicht der Fall. Damit Konsumenten trotzdem sicher sein können, dass ihr Baum aus der Region stammt und keine Importware ist, wird es zwecks Kontrolle seitens des Landes außerdem eine Schwerpunktaktion geben. „Ab 8. Dezember wird die korrekte Auszeichnung von Preis, Herkunft und Größe der Bäume sowie die Etikettierung überprüft“, kündigt Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner an.
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