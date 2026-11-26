„Um für ähnliche Wetterextreme künftig besser gerüstet zu sein, werde ich im nächsten Jahr erstmals eine Tröpfchenbewässerung bei rund 1000 von insgesamt 4000 neu gesetzten Bäumen ausprobieren. Vielleicht können wir dadurch die Ausfälle bei anhaltender Hitze und Trockenheit deutlich reduzieren und somit auch in den nächsten Jahren den Konsumenten unsere heimische Christbäume in Top-Qualität anbieten“, sagt Herbert Sauerzapf, Christbaumproduzent aus Forchtenstein. Sascha Sommer, der Obmann des Vereins „Burgenländischer Qualitätschristbaum“, pflichtet ihm bei: „Besonders groß war die Belastung für die Jungpflanzen. Umso mehr stecken in jedem Baum viel Arbeit, Pflege und Geduld.“