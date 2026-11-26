Die erste 100 Megawatt-PV-Anlage Österreichs ist Teil eines erneuerbaren, flexiblen Kraftwerks, das aus Windanlagen, Photovoltaikanlage und Batteriespeichern besteht. In Summe entsteht eine erneuerbare Stromerzeugungsleistung von 237 Megawatt mit einem Speichervolumen von 210 Megawattstunden. Um die Bürger über alle Möglichkeiten – auch den Fanclub Burgenland – auf dem Laufenden zu halten, gab es am Mittwoch eine Bürgerinformation am Gemeindeamt.