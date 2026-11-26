Die erste 100 MW-Photovoltaik- Anlage in Nickelsdorf feiert Geburtstag.
Vor drei Jahren war die Errichtung der ersten 100 Megawatt-Photovoltaikanlage Österreichs ein Meilenstein für die Entwicklung der Stromerzeugung aus Photovoltaik aus Österreich. Mittlerweile gibt es viele PV-Parks, um Sonnenstrom zu lukrieren.
„Bürgermeister Gerhard Zapfl bewies bereits vor drei Jahren Pioniergeist und setzte das Projekt mit uns um“, so Stephan Sharma, Vorstandschef der Burgenland Energie. „Das Sonnenkraftwerk Nickelsdorf feiert seinen 3. Geburtstag und hat in dieser Zeit bereits 300 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom für das Burgenland produziert und wird das auch noch für Generationen tun.“
Die erste 100 Megawatt-PV-Anlage Österreichs ist Teil eines erneuerbaren, flexiblen Kraftwerks, das aus Windanlagen, Photovoltaikanlage und Batteriespeichern besteht. In Summe entsteht eine erneuerbare Stromerzeugungsleistung von 237 Megawatt mit einem Speichervolumen von 210 Megawattstunden. Um die Bürger über alle Möglichkeiten – auch den Fanclub Burgenland – auf dem Laufenden zu halten, gab es am Mittwoch eine Bürgerinformation am Gemeindeamt.
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