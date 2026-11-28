Dominik Paris hat im Ski-Weltcup schon vieles erlebt und lässt sich so auch vor dem Start in die neue Speed-Saison nicht aus der Ruhe bringen. Ehe er am 28. November im Super-G von Copper Mountain erstmals wieder über die Piste brettert, hat die Ski-Ikone gegenüber „sportkrone.at“ verraten, wie sie sich fühlt und welches Gefühl auch nach fast 20 Jahren im Weltcup bestehen bleibt.
Sein Weltcup-Debüt feierte Paris im Dezember 2008 vor heimischem Publikum im Super-G von Gröden. Während es damals mit Platz 54 noch holprig verlaufen war, mauserte sich der Südtiroler in den folgenden Jahren und mittlerweile Jahrzehnten zu einer absoluten Legende des Skisports.
Nach Ende der Olympiasaison 2025/26 wurde bereits spekuliert: Wie lange hat Paris noch Lust auf den Ski-Zirkus, wird er auch 2026/27 an den Start gehen? „Ja, ich setze meine Karriere fort“, bestätigte der Routinier gegenüber „Sportkrone.at“, am Rande des großen Videointerviews in seiner Heimat Ulten im Frühjahr. Er wolle, so Paris, seine Karriere fortsetzten, solange ihn „der Wettkampf reizt“ und er „sich bereit dazu fühlt“.
Im Oktober wurde es schwieriger
Eine Entscheidung, die der Routinier nach der intensiven Vorbereitung kurz vor Start in die neue Speed-Saison bereut? Keineswegs! „Im Sommer hat eigentlich alles gut funktioniert. In Übersee hatten wir auch recht gute Verhältnisse, um uns gut vorzubereiten“, verrät Paris „sportkrone.at“ mit seinem typischen Grinsen im Gesicht.
„Ab Oktober hingegen“, so der 37-Jährige, „wurde es schwieriger. Die Situation mit den Gletschern und Pisten schaut nicht rosig aus“. Die finale Phase der Vorbereitung hat man in den USA, in Copper Mountain, absolviert – mit einigen Problemen. Aufgrund der zu hohen Temperaturen und zu dünnen Schneedecke konnte man über eine Woche kein vollständiges Training auf der Weltcup-Piste absolvieren. Für Paris mehr als ärgerlich. Jeder „verlorene“ Tag sorgte für mehr Frust.
Immerhin konnten mittlerweile auch die Rennen in Beaver Creek bestätigt werden. Von einer idealen Vorbereitung in Nordamerika kann aber nicht die Rede sein. Dennoch fühlt er sich für die neue Saison bereit.
„Wie in jedem Jahr“
Und eine bestimmte Sache bleibt, trotz all seiner Routine, vor Start in die neue Saison immer gleich: „Es ist ein besonderes Gefühl. Man weiß nie, wie gut die Konkurrenz drauf ist. Bei den Leuten, mit denen man trainiert, kann man es wenigstens etwas einschätzen. Aber beim Rest bleibt es bis zum ersten Rennen spannend.“
So hat er für den Auftakt in Nordamerika vor allem einen Wunsch: „Ich möchte gleich gut loslegen. Ein gutes Resultat gleich zum Auftakt hilft enorm weiter. Das gibt richtig viel Selbstvertrauen.“ Denn auch der Hunger nach Erfolgen lässt bei Paris nicht nach: „Ich habe die vergangene Saison gut beendet (Anm. Siege in Abfahrt und Super-G zum Abschluss in Kvitfjell) und möchte da am liebsten gleich wieder anknüpfen.“ Ob es gelingt? „Da lassen wir uns überraschen, wie in jedem Jahr“, lacht der Routinier.
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