So hat er für den Auftakt in Nordamerika vor allem einen Wunsch: „Ich möchte gleich gut loslegen. Ein gutes Resultat gleich zum Auftakt hilft enorm weiter. Das gibt richtig viel Selbstvertrauen.“ Denn auch der Hunger nach Erfolgen lässt bei Paris nicht nach: „Ich habe die vergangene Saison gut beendet (Anm. Siege in Abfahrt und Super-G zum Abschluss in Kvitfjell) und möchte da am liebsten gleich wieder anknüpfen.“ Ob es gelingt? „Da lassen wir uns überraschen, wie in jedem Jahr“, lacht der Routinier.