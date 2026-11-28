100 rote Schuhe sollen vor der Grazer Oper an jene 100 toten Frauen erinnern, die in den letzten viereinhalb Jahren in Österreich ermordet wurden. „Die Gesellschaft muss endlich aufwachen“, heißt es.
Wer derzeit in Graz vor der Oper stehen bleibt, dem stechen unweigerlich 100 Paar rote Schuhe ins Auge. Sie gelten symbolisch jenen 100 Frauen, die in den letzten viereinhalb Jahren in Österreich umgebracht wurden – also Opfer eines Femizids wurden. Allein heuer wurden in der Steiermark bereits mutmaßlich fünf Frauen getötet, eine von ihnen war die Grazer Influencerin Stefi P. Meist waren die Täter Partner oder Ex-Partner.
Im November rücken die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ die Problematik jedes Jahr in den Fokus. Daher auch die Kunstaktion in Graz. „Man kann nicht wegschauen, die Schuhe konfrontieren die Passanten und sollen die Gesellschaft wachrütteln“, sagt Anna Majcan, Geschäftsführerin des Grazer Frauenrats. Es beginne mit einem sexistischen Witz, der Frauen abwertet, wo aber trotzdem alle lachen, geht hin zu sexueller Belästigung an Frauen, aber keiner sagt etwas – und dann ist da die physische Gewalt, die viele Frauen tagtäglich erleben.
Femizid als Spitze des Eisbergs
„Die Spitze ist der Mord, der Femizid“, warnt Ines Konrad vom Bund demokratischer Frauen. „Gewalt von Männern an Frauen muss endlich aufhören! Meist kommt der Täter aus dem sozialen Umfeld des Opfers, das ist erschreckend“, sagt Juristin Greta Pomberger, die ein Unterstützungsangebot für Gewaltbetroffene ins Leben gerufen hat.
Jeder von uns kann handeln. Gewalt an Frauen ist kein Einzelfall!
Anna Majcan, Grazer Frauenrat
Für die Steiermark fordern die Aktivistinnen mehr Gewaltschutz. Die Kunstaktion vor der Oper geht übrigens noch bis zum 10. Dezember. Sie wurde und wird weltweit immer wieder umgesetzt und geht auf die mexikanische Künstlerin Elina Chauvet zurück. Deren Schwester wurde von ihrem eigenen Ehemann getötet. Majcan: „Die Aktion soll auch erinnern, für Hinterbliebene da sein und kollektive Trauer zulassen.“
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