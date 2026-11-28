Im November rücken die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ die Problematik jedes Jahr in den Fokus. Daher auch die Kunstaktion in Graz. „Man kann nicht wegschauen, die Schuhe konfrontieren die Passanten und sollen die Gesellschaft wachrütteln“, sagt Anna Majcan, Geschäftsführerin des Grazer Frauenrats. Es beginne mit einem sexistischen Witz, der Frauen abwertet, wo aber trotzdem alle lachen, geht hin zu sexueller Belästigung an Frauen, aber keiner sagt etwas – und dann ist da die physische Gewalt, die viele Frauen tagtäglich erleben.