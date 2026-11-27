Mit einer emotionalen Kür zum Triumph

Für einen besonders bewegenden Moment sorgte das Paar im Finale mit seiner Freestyle-Choreografie zu Linkin Parks „Numb“, bei der auch Tänzer im Rollstuhl mitwirkten. Doch ausgerechnet bei diesem Auftritt kam es zu einer unvorhergesehenen Situation: Mitten in seiner Finalkür löste sich Frechs Beinprothese. Dieser ließ sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen, setzte seinen Tanz auf einem Bein fort und hob sogar seine Karagach in die Höhe. Nachdem er seine Prothese wieder angelegt hatte, brachten sie gemeinsam die Choreografie zu Ende und wurden von der Jury mit der Höchstwertung belohnt.