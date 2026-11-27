Der zweifache Paralympics-Sieger Ezra Frech gewann „Dancing with the Stars“ und sorgte mit seinem Triumph in den USA für große Emotionen. Auch hierzulande stellt sich mit der ehemaligen Para-Skirennläuferin Barbara Aigner bald eine erfolgreiche Paralympionikin der tänzerischen Herausforderung.
Während hierzulande die Vorfreude auf die neue „Dancing Stars“-Staffel steigt, wurde in den USA am Dienstagabend bereits der begehrte Tanzpokal bei „Dancing with the Stars“ vergeben. Und dieser Triumph ging nicht nur ans Herz, sondern auch in die Geschichte der Show ein: Der zweifache Paralympics-Sieger Ezra Frech tanzte sich gemeinsam mit seiner Profitanzpartnerin Daniella Karagach als erster Kandidat mit einer Beinamputation zum Sieg. Gleichzeitig darf sich der 21-Jährige nun auch als jüngster männlicher Gewinner in der Geschichte der amerikanischen Tanzshow feiern lassen.
Mit einer emotionalen Kür zum Triumph
Für einen besonders bewegenden Moment sorgte das Paar im Finale mit seiner Freestyle-Choreografie zu Linkin Parks „Numb“, bei der auch Tänzer im Rollstuhl mitwirkten. Doch ausgerechnet bei diesem Auftritt kam es zu einer unvorhergesehenen Situation: Mitten in seiner Finalkür löste sich Frechs Beinprothese. Dieser ließ sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen, setzte seinen Tanz auf einem Bein fort und hob sogar seine Karagach in die Höhe. Nachdem er seine Prothese wieder angelegt hatte, brachten sie gemeinsam die Choreografie zu Ende und wurden von der Jury mit der Höchstwertung belohnt.
Dass der gebürtige Kalifornier über großes sportliches Talent verfügt, stellte er bereits bei den Paralympics 2024 in Paris unter Beweis, wo er sowohl im Hochsprung als auch über 100 Meter Gold holte. Doch auch abseits seiner eigenen sportlichen Karriere setzt sich Frech dafür ein, Menschen mit körperlichen Behinderungen den Zugang zum Sport zu erleichtern. Gemeinsam mit seinem Vater gründete er bereits 2013 die gemeinnützige Organisation „Angel City Sports“. Nach seinem Triumph bei „Dancing with the Stars“ zeigte sich der Amerikaner vor allem dankbar dafür, Menschen mit Behinderungen in einer derart populären Unterhaltungsshow repräsentieren zu dürfen.
Ein neues Tanzabenteuer für Barbara Aigner
Auch bei uns tauscht bald eine Paralympionikin ihre bisherige sportliche Disziplin gegen Walzer, Rumba und Co. Barbara Aigner, die 2022 in Peking als Skirennläuferin Silber im Slalom und Bronze im Riesentorlauf holte, zählt, wie seit Mittwochabend offiziell feststeht, zu den Kandidaten der neuen „Dancing Stars“-Staffel. Die Niederösterreicherin stammt aus einer ausgesprochen erfolgreichen Skisportfamilie. Gemeinsam mit ihren Geschwistern sorgte sie bei den Paralympics in Peking für einen regelrechten Medaillenregen aus österreichischer Sicht. Nun wartet mit der Teilnahme an der ORF-Tanzshow ein völlig neues Kapitel auf die 21-Jährige.
Große Tanzerfahrung bringt die sehbehinderte Niederösterreicherin zwar nicht mit, dafür umso mehr Freude an der Herausforderung. „Ich tanze eher beim Fortgehen, aber sonst nicht viel“, verriet sie dem ORF und ergänzte: „Aber aus dieser Erfahrung kann ich nur lernen.“ Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, welche schönen Momente dieses Abenteuer für Barbara Aigner bereithält.
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