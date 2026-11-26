„Es riecht bis auf meinen Balkon 100 Meter weg“

Augenzeuge Franko P. schilderte gegenüber der „Krone“ die dramatischen Szenen: „Alles raucht, die ganze Straße stinkt. Es riecht bis auf meinen Balkon 100 Meter weg.“ Auch über den Verbleib des Lenkers rätselte der Anrainer: „Der Lenker muss geflüchtet sein, alles sehr mysteriös aber nicht unüblich in Favoriten.“