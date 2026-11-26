Ein mysteriöser Fahrzeugbrand hat am Donnerstagabend in Wien-Favoriten für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Mitten auf der Fahrbahn brannte ein BMW aus. Vom Lenker fehlte offenbar jede Spur.
Gegen 19 Uhr rückte die Wiener Berufsfeuerwehr zur Kreuzung Neilreichgasse/Quellenstraße aus. Fotos eines „Krone“-Lesereporters zeigen den schwerbeschädigten Wagen mitten auf der schneebedeckten Straße. Einsatzkräfte unter Atemschutz waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch die Polizei war vor Ort.
„Es riecht bis auf meinen Balkon 100 Meter weg“
Augenzeuge Franko P. schilderte gegenüber der „Krone“ die dramatischen Szenen: „Alles raucht, die ganze Straße stinkt. Es riecht bis auf meinen Balkon 100 Meter weg.“ Auch über den Verbleib des Lenkers rätselte der Anrainer: „Der Lenker muss geflüchtet sein, alles sehr mysteriös aber nicht unüblich in Favoriten.“
Die Berufsfeuerwehr bestätigte den Einsatz gegenüber der „Krone“, die Rettung war nicht vor Ort. Ob der Lenker tatsächlich geflüchtet ist, blieb zunächst unklar. Die Brandursache ist ebenfalls unklar.
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