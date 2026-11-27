Nach dem heftigen Wintereinbruch am Donnerstag, der vielerorts für Unfälle, Staus und massive Verspätungen im öffentlichen Verkehr sorgte, entspannt sich die Wetterlage am Freitag zunehmend. Während sich Frau Holle langsam zurückzieht, bleiben uns die eisigen Temperaturen erhalten. Besonders im Frühverkehr ist weiterhin Vorsicht geboten.
Der Freitag startet in weiten Teilen Österreichs mit dichten Wolken. Vor allem im Nordosten fallen zunächst noch Schneeflocken, ehe die Niederschläge im Laufe des Vormittags abklingen. Nach und nach setzt sich dann auch wieder die Sonne durch.
Sonnenstrahlen im Westen und Süden
Besonders freundliches Wetter erwartet uns am Nachmittag im Westen und Süden des Landes. Entlang der Alpennordseite sowie im Norden halten sich hingegen mehr Wolken, es bleibt aber überwiegend trocken. Der Wind weht meist schwach, im Osten auch mäßig aus Nordwest.
Temperaturen bleiben im Keller
Warm anziehen heißt es weiterhin: Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus sechs und null Grad. Auch tagsüber kommen die Höchstwerte nicht über minus zwei bis plus vier Grad hinaus. Durch die niedrigen Temperaturen können nasse Straßen und Gehwege gefrieren. Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger sollten daher besonders achtsam sein.
Kaum Schneenachschub in Wien
Nach dem außergewöhnlich schneereichen Novembertag in der Bundeshauptstadt ist vorerst kein größerer Nachschub in Sicht. Am Vormittag kann es noch leicht schneien, später sind sogar sonnige Abschnitte möglich. Das Thermometer erreicht allerdings maximal zwei Grad.
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