Temperaturen bleiben im Keller

Warm anziehen heißt es weiterhin: Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus sechs und null Grad. Auch tagsüber kommen die Höchstwerte nicht über minus zwei bis plus vier Grad hinaus. Durch die niedrigen Temperaturen können nasse Straßen und Gehwege gefrieren. Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger sollten daher besonders achtsam sein.