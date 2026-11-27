Kohleheizungen, Autoabgase und Ruß belasteten früher die Luft in Wien. Heute ist sie deutlich sauberer. Doch wie lässt sich die Luftqualität in den nächsten Jahrzehnten weiter verbessern?

Redaktionelle Serie unter Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien.