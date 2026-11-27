Kohleheizungen, Autoabgase und Ruß belasteten früher die Luft in Wien. Heute ist sie deutlich sauberer. Doch wie lässt sich die Luftqualität in den nächsten Jahrzehnten weiter verbessern?
Redaktionelle Serie unter Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien.
Wer heute durch die Wiener Kärntner Straße spaziert, kann sich kaum vorstellen, dass hier früher Autos unterwegs waren. Auch die Mariahilfer Straße hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Wo einst der Verkehr dominierte, haben heute Fußgänger und Radfahrer mehr Platz. Das kommt nicht nur den Menschen, sondern auch der Umwelt zugute.
Denn die Luft in Wien war nicht immer so sauber wie heute. „In den 1970er-Jahren belasteten Kohleheizungen, schwefelhaltige Brennstoffe, Industrieanlagen und der zunehmende Autoverkehr die Luft stark“, erklärt Klaus Mayer, stellvertretender Leiter des Bereichs Luftreinhaltung bei der Stadt Wien.
Seither hat sich viel getan. Schwefeldioxid ist heute kaum noch messbar, auch Feinstaub und Stickstoffdioxid sind deutlich zurückgegangen. 2025 wurden in Wien sämtliche gesetzlichen Grenzwerte eingehalten.
„Wo weniger Autos fahren, entstehen unmittelbar weniger Abgase, Stickstoffdioxid, Lärm und aufgewirbelter Straßenstaub“, erklärt Mayer. Fußgängerzonen sind deshalb ein wichtiger Schritt. Noch mehr bewirken kann allerdings ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr.
Früher belasteten Ruß, Kohlenmonoxid, Stickoxide und Blei aus Benzin die Luft. Heute sind vor allem Stickstoffdioxid und Feinstaub relevant.
Klaus Mayer, stellvertretender Leiter des Bereichs Luftreinhaltung bei der StadtWien
Bild: Stadt Wien – Umweltschutz / Klaus Nemmert
Und wie schaut es mit E-Autos aus? „Elektroautos vermeiden Emissionen, verursachen aber weiterhin Reifen- und Bremsabrieb und benötigen Verkehrs- und Parkflächen. Am wirksamsten ist daher eine Kombination: Wege vermeiden oder verlagern und notwendige Autofahrten elektrifizieren“, so der Experte.
Und wie sieht die Straße der Zukunft aus? Mehr Bäume, schattige Plätze, sichere Radwege und weniger Durchzugsverkehr sollen das Stadtbild prägen. Begrünte Flächen sorgen an heißen Sommertagen zusätzlich für Abkühlung.
Besonders wichtig ist es deshalb, den öffentlichen Verkehr weiter auszubauen und das Radfahren und Zufußgehen attraktiver zu machen. Auch bei Heizungen, Baustellen und dem Winterdienst gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Denn saubere Luft ist nicht nur gut für unsere Umwelt, sondern auch für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener.
Mach mit deiner Familie einen Spaziergang durch eine Fußgängerzone, etwa die Kärntner Straße oder die Mariahilfer Straße. Entdecke dabei fünf Dinge, die eine Straße für Menschen angenehmer machen: Bäume, Sitzbänke, Fahrradständer, Trinkbrunnen oder begrünte Flächen. Wie viele kannst du finden?