Nicht-Wiener unerwünscht

In einem NÖ-Spital habe man ihm einen solchen Eingriff überhaupt ausgeredet. „Ich habe aber Schmerzen, und möchte, dass das besser wird“, sagt der Mann. Doch die Odyssee ging weiter: In einer orthopädischen Klinik in Wien wurde er nach nur zwei Tagen wieder nach Hause geschickt – „auch, weil ich kein Wiener bin“. Eine OP hätte er zwar bekommen, allerdings um sage und schreibe 15.000 Euro. „Ich hab’ dem Arzt gesagt, ich kann mir das nicht leisten. Nach dem Hochwasser 2024 bin ich finanziell schwer belastet“, war K. verzweifelt.