Niederösterreichs Grüne-Chefin Helga Krismer beklagt die noch immer fehlende Lösung im Gastpatientenstreit. Wie veraltet und chaotisch das Gesundheitssystem ist, zeige die Geschichte von Otto K.
Weil ÖVP, FPÖ und SPÖ seine Anrufe und E-Mails unbeantwortet ließen, wandte sich Otto K. schließlich an die Grünen-Chefin Helga Krismer mit einer Bitte: „Endlich aufzuräumen im Gesundheitssystem in Niederösterreich!“ Der aus Melk stammende Mann hat einen jahrelangen Leidensweg hinter sich. Bis zu 24 Monaten hätte er in Spitälern des weiten Landes auf eine Rücken-OP warten müssen. Ein Termin in Wien wurde schließlich wieder abgesagt – mit der Begründung, „dass er in Niederösterreich wohnhaft sei“. 9500 Euro „blechte“ er letztlich für eine Operation in einer Salzburger Privatklinik. Nun benötigt er seit Längerem auch eine OP am Knie.
Nicht-Wiener unerwünscht
In einem NÖ-Spital habe man ihm einen solchen Eingriff überhaupt ausgeredet. „Ich habe aber Schmerzen, und möchte, dass das besser wird“, sagt der Mann. Doch die Odyssee ging weiter: In einer orthopädischen Klinik in Wien wurde er nach nur zwei Tagen wieder nach Hause geschickt – „auch, weil ich kein Wiener bin“. Eine OP hätte er zwar bekommen, allerdings um sage und schreibe 15.000 Euro. „Ich hab’ dem Arzt gesagt, ich kann mir das nicht leisten. Nach dem Hochwasser 2024 bin ich finanziell schwer belastet“, war K. verzweifelt.
Daraufhin habe der Arzt gemeint: „Borgen Sie sich das Geld aus oder spielen Sie Lotto – da ist die Chance höher, als in Wien als Niederösterreicher operiert zu werden.“ Für Helga Krismer zeigt diese Aussage, wie wenig Gespür selbst Ärzte im privaten Gesundheitssystem hätten. „Da empfiehlt man doch zumindest irgendeinen Arzt in Niederösterreich, den man kennt“, kritisiert Krismer die Einstellung mancher Ärzte. Besonders absurd an der Geschichte: Otto K. habe jahrelang in Wien gearbeitet und dort – wohlgemerkt – auch Steuern bezahlt. Trotzdem ist es schier unmöglich, einen Termin zu bekommen.
App soll Arztwege kürzen
Sein Fall zeige, in welchem Chaos sich das Gesundheitssystem befinde. „Das muss man jetzt endlich einmal lösen und nicht irgendwelche Spitäler zusperren!“, ärgert sich die Grünen-Politikerin. Ihr Vorschlag, um Odysseen wie jene von Otto K. künftig zu vermeiden: „Die Landesgesundheitsagentur (LGA) sollte zumindest in der Lage sein, Patienten zu informieren, an wen sie sich wenden können mit spezifischen Anfragen“. Durch eine „NOEDOC“-App könnte man vielleicht nicht die Wartezeiten auf OPs verkürzen, aber alles andere digitalisieren und vereinfachen. Denn auch im Jahr 2026 musste der betroffene Herr all seine Befunde auf CDs oder ausgedruckt immer mitschleppen.
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