Am kommenden Samstag feiert Bundesligist Austria Wien das 100-jährige Jubiläum der Umbenennung von „Wiener Amateur Sportverein“ in „FK Austria Wien“. Anlässlich dieses ehrwürdigen Tages präsentieren die Violetten ein Traditionstrikot. Und für die Fans heißt es: Schnell sein! Denn das Langarmtrikot ist in Anlehnung an das Jahr der Umbenennung auf 1926 Stück limitiert.
Es war der 28. November 1926. Der „Wiener Amateur Sportverein“ war längst im Profifußball angekommen, der Name „Amateure“ passte daher aber nicht mehr zur erfolgreichen Entwicklung des Klubs. Bei einer Generalversammlung im Wiener Dom-Café in der Singerstraße brachte Dr. Emanuel „Michl“ Schwarz, der damals die Schwimmsektion des Vereins leitete, schließlich den Vorschlag ein, den Namen „Austria“ zu übernehmen. So wurde aus dem „Wiener Amateur Sportverein“ der „FK Austria Wien“.
Schwechater: Eine Legende kehrt zurück
Ein ganz besonderes Schmakerl am neuen Trikot ist, dass Hauptsponsor Aramark Platz für Geschichte und damit für das kultige Schwechater-Logo gemacht hat. Bereits vor rund 60 Jahren zierte Schwechater mit der markanten Biertulpe das Austria-Trikot und schrieb damals als erster Brustsponsor im europäischen Profifußball Geschichte. Viele Jahre später kehrt das Logo nun wieder auf die Brust des neuen Traditionstrikot zurück.
1926 limitierte Traditionstrikots
Auch in der Gestaltung knüpft das Trikot an vergangene Zeiten an. Der langärmlige Schnitt erinnert an frühere Austria-Dressen, während ausgewählte Details den Anlass festhalten: Im Nacken findet sich der Schriftzug „100 Jahre FAK“, am rechten unteren Saum die Jahreszahlen „1926 bis 2026“. Wie bereits beim Heim- und Auswärtstrikot sind auch hier die Ehrenkapitäne im Bund verewigt. Das Traditionstrikot ist auf 1926 Stück limitiert. Jedes Exemplar wird mit einem individuell nummerierten Sammlerzertifikat sowie einer FAK-Stecknadel ausgegeben.
Treue lohnt sich
Erhältlich ist das Trikot übrigens ab Samstag 12 Uhr – ausschließlich im Fanshop und zunächst exklusiv für unsere Mitglieder. Der Mitgliederpreis beträgt 126 Euro statt regulär 140 Euro. Ein mögliches Restkontingent geht am Montag online in den freien Verkauf.
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