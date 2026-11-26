Schwechater: Eine Legende kehrt zurück

Ein ganz besonderes Schmakerl am neuen Trikot ist, dass Hauptsponsor Aramark Platz für Geschichte und damit für das kultige Schwechater-Logo gemacht hat. Bereits vor rund 60 Jahren zierte Schwechater mit der markanten Biertulpe das Austria-Trikot und schrieb damals als erster Brustsponsor im europäischen Profifußball Geschichte. Viele Jahre später kehrt das Logo nun wieder auf die Brust des neuen Traditionstrikot zurück.