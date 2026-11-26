Die Gästeliste für das große TV-Comeback von „Wetten dass..?“ am 5. Dezember wird immer konkreter. Auffallend: Das Moderatoren-Duo Bill Kaulitz und Tom Kaulitz will scheinbar den Geschmack aller Generationen abdecken.
So sollen laut „Bild“-Zeitung Musikerin Nina Chuba (28), Sängerin Vicky Leandros (74), der britische Singer-Songwriter Jamie Miller (29) und Musiker Herbert Grönemeyer (70) auf der berühmten Couch in Halle (Sachsen-Anhalt) Platz nehmen.
„Es sieht ganz danach aus, als wollten Bill Kaulitz und Tom Kaulitz eine Show schaffen, bei der die langjährigen Fans ihre Stars wiederfinden, die sich gleichzeitig aber auch für eine jüngere Generation neu anfühlt“, schreibt die deutsche „Bild“-Zeitung.
Kaulitz-Brüder wollen die Show „nicht neu erfinden“
Das ZDF hat bislang offiziell erst zwei große Namen angekündigt: die Hollywood-Stars Dwayne „The Rock“ Johnson (54) und Kevin Hart (47). Beide kommen als Wettpaten. Bill Kaulitz sagte selbst: „Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren – und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen.“ Und: „Es soll ein ,Wetten, dass..?‘ werden, wie die Leute es kennen und lieben.“ Die Show wolle man „nicht neu erfinden“. Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation der Show am 5. Dezember vorerst einmalig.
Video: Der walisische Sänger Jamie Miller und Bill Kaulitz sorgten in diesem Jahr gemeinsam mit „Babydoll“ für Aufmerksamkeit.
Waren die Kaulitz-Brüder gegen einen Auftritt von Helene Fischer?
Definitiv nicht dabei sein wird Helene Fischer (42). Das hat das ZDF bereits bestätigt. Angeblich sollen sich die Kaulitz-Zwillinge gegen einen Auftritt von Deutschlands erfolgreichster Sängerin entschieden haben. Das will die „Bild“ erfahren haben. Das Management von Bill und Tom wies einen Alleingang der Moderatoren als „nicht richtig“ zurück und erklärte gegenüber der Zeitung: „Alle Entscheidungen hinsichtlich der Gäste – unabhängig ob Showact oder Couch – werden einvernehmlich zwischen dem ZDF sowie Bill & Tom Kaulitz getroffen.“
Fix: Auch kein Ex-Moderator kommt zum „Wetten, dass..?“-Comeback
Fix: Bei der Show wird keiner der ehemaligen Moderatoren (Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert, Markus Lanz) anwesend sein, wie eine ZDF-Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Kleines Trostpflaster: Nach „Bild“-Infos wird wenigstens Toms Ehefrau Heidi Klum (53) im Publikum sitzen.
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