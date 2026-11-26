Kaulitz-Brüder wollen die Show „nicht neu erfinden“

Das ZDF hat bislang offiziell erst zwei große Namen angekündigt: die Hollywood-Stars Dwayne „The Rock“ Johnson (54) und Kevin Hart (47). Beide kommen als Wettpaten. Bill Kaulitz sagte selbst: „Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren – und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen.“ Und: „Es soll ein ,Wetten, dass..?‘ werden, wie die Leute es kennen und lieben.“ Die Show wolle man „nicht neu erfinden“. Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation der Show am 5. Dezember vorerst einmalig.

Video: Der walisische Sänger Jamie Miller und Bill Kaulitz sorgten in diesem Jahr gemeinsam mit „Babydoll“ für Aufmerksamkeit.