Schlimme Szenen in Batumi! Die Partie zwischen Besiktas und Hapoel Be’er Sheva in der Europa League ist nach Ausschreitungen auf den Tribünen nach einer knappen halben Stunde unterbrochen worden.
Das Spiel fand aus Sicherheitsgründen in Georgien statt, doch die Wogen gingen dennoch hoch! Schon vor Anpfiff hatten Besiktas-Fans die Hapoel-Spieler ausgepfiffen, dazu kamen palästinensische Fahnen als Provokation gegen die Israeli.
Richtig rund ging es dann aber nach einem Foul und einem Rempler gegen den Trainer. Die Folge: Tumulte auf dem Platzt und schließlich auch auf den Rängen.
Hier die wilden Szenen im Video:
Schiedsrichter Morten Krogh aus Dänemark hat beide Teams in die Kabinen geschickt, nachdem sich Chaoten des Istanbuler Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften geliefert hatten.Immerhin: Die Partie konnte nach rund 40 Minuten fortgesetzt werden.
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