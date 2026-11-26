„6000, 7000 Sturm-Fans im Rücken!“

„Der Begriff Krise ist nicht angebracht. Jetzt ist angebracht, an die Mannschaft zu glauben. Genau das braucht sie, wenn die Erfolgserlebnisse nicht da sind“, sagte Jauk vor dem leicht verspäteten Abflug nach Karlsruhe am Mittwoch. Über mangelnde Unterstützung kann sich Sturm auch im Tief nicht beklagen. „6000, 7000 Sturm-Fans im Rücken sind die beste Basis, dieses Selbstvertrauen zurückzugewinnen“, sagte Jauk angesichts der bevorstehenden Grazer Völkerwanderung nach Sinsheim, wo 23.000 Zuschauer erwartet werden.