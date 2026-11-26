Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Fabio Ingolitsch beim Europa-League-Duell mit der TSG Hoffenheim
den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Sturm Graz steht in der Europa League vor einem emotionalen Highlight. Ausgerechnet bei der TSG Hoffenheim, wo das frühere Sturm-Erfolgsduo Christian Ilzer und Andreas Schicker nun die Geschicke leitet, will Österreichs kriselnder Vizemeister heute mit großer Fan-Unterstützung die Wende einleiten. Nach sechs sieglosen Partien in Folge bemüht sich die Klub-Führung um Ruhe. Präsident Christian Jauk versammelt die „Sturm-Familie“ um sich.
„6000, 7000 Sturm-Fans im Rücken!“
„Der Begriff Krise ist nicht angebracht. Jetzt ist angebracht, an die Mannschaft zu glauben. Genau das braucht sie, wenn die Erfolgserlebnisse nicht da sind“, sagte Jauk vor dem leicht verspäteten Abflug nach Karlsruhe am Mittwoch. Über mangelnde Unterstützung kann sich Sturm auch im Tief nicht beklagen. „6000, 7000 Sturm-Fans im Rücken sind die beste Basis, dieses Selbstvertrauen zurückzugewinnen“, sagte Jauk angesichts der bevorstehenden Grazer Völkerwanderung nach Sinsheim, wo 23.000 Zuschauer erwartet werden.
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