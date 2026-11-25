So viele Worthülsen. Viel zu lange dauert die Umsetzung von Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen auch der „Krone“-Justizexpertin Anja Richter. Sie zitiert in ihrem heutigen Kommentar die Aussendung von Justizministerin Sporrer (SPÖ), wonach mit dem aktuellen Beschluss die „Bundesregierung der im Justizministerium eingerichteten Arbeitsgruppe ein klares politisches Mandat, rasch konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts vorzulegen“ erteilt habe. Richter erinnert daran, dass Anna Sporrer die Einführung von „Nur Ja heißt Ja“ im Strafrecht nach den Freisprüchen im „Fall Anna“ bereits im Herbst 2025 angekündigt hatte - also vor 14 Monaten. Doch erst jetzt gebe es das Ja der Koalition dazu? Bei diesem (Schnecken-)Tempo müsse einem vor allem angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen im Land angst und bange werden. Wenn Sporrer nun von einem „Durchbruch“ und einem „starken Signal an alle Betroffenen“ spreche, dann fällt unserer Kommentatorin nur ein: „Mit Verlaub: So viele Worthülsen sind höchstens ein Warnsignal.“ Wie wahr. Wir wollen endlich nicht nur große Worte hören, sondern konkrete Ergebnisse sehen.