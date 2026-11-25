Verlängerter Herbst. Der Herbst der Ergebnisse wird - wenig überraschend – verlängert, auch wenn heute in weiten Teilen Österreichs der Winter eingebrochen ist. Innerhalb der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die von gestern bis zum 10. Dezember dauert, wird sich die Umsetzung der angekündigten „Gewaltschutz-Offensive“ der Regierung keinesfalls ausgehen. Zwar bekennt sich die Koalition einmal mehr zur Fußfessel für Hochrisikotäter, die praktische Realisierung bleibt aber weiterhin fraglich. Das „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip wird wieder auf eine Arbeitsgruppe abgeschoben, obwohl der Gesetzesentwurf bereits fertig aufliegt. Und diese Arbeitsgruppe soll auch höhere Strafen für Sexualdelikte ausarbeiten. Warum dauert die Umsetzung so lange?
So viele Worthülsen. Viel zu lange dauert die Umsetzung von Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen auch der „Krone“-Justizexpertin Anja Richter. Sie zitiert in ihrem heutigen Kommentar die Aussendung von Justizministerin Sporrer (SPÖ), wonach mit dem aktuellen Beschluss die „Bundesregierung der im Justizministerium eingerichteten Arbeitsgruppe ein klares politisches Mandat, rasch konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts vorzulegen“ erteilt habe. Richter erinnert daran, dass Anna Sporrer die Einführung von „Nur Ja heißt Ja“ im Strafrecht nach den Freisprüchen im „Fall Anna“ bereits im Herbst 2025 angekündigt hatte - also vor 14 Monaten. Doch erst jetzt gebe es das Ja der Koalition dazu? Bei diesem (Schnecken-)Tempo müsse einem vor allem angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen im Land angst und bange werden. Wenn Sporrer nun von einem „Durchbruch“ und einem „starken Signal an alle Betroffenen“ spreche, dann fällt unserer Kommentatorin nur ein: „Mit Verlaub: So viele Worthülsen sind höchstens ein Warnsignal.“ Wie wahr. Wir wollen endlich nicht nur große Worte hören, sondern konkrete Ergebnisse sehen.
Kommen Sie gut durch den Donnerstag!
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