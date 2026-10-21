„Baller-Liquids“: Gefährliche Droge in Nachbarland

Synthetische Cannabinoide – wie sie in „Baller-Liquids“ vorhanden sind – sind verschiedene chemisch synthetisierte Verbindungen, die ähnliche wirken, wie Tetrahydrocannabinol (THC), dem aktiven Wirkstoff von Hanf. Es gibt sie in verschiedener Form: als Kristalle, Pulver oder Flüssigkeit.

Die chemische Struktur der einzelnen Substanzen kann sehr unterschiedlich sein. Auch die Potenz variiert. Die meisten Verbindungen sind um ein Vielfaches stärker als THC und werden oft in Reinform angeboten, wodurch es leicht zu unabsichtlichen Überdosierungen mit starken Nebenwirkungen kommen kann.

Häufig sind die synthetischen Inhaltsstoffe auf den Packungen nicht angegeben oder die Mischungen werden fälschlicherweise als „rein pflanzlich“ angeboten.