Der Mellauer Jakob Greber schaffte es beim EC-Slalom in Suomo „nur“ auf Rang 14, der Silbertaler Moritz Zudrell musste sich schon im ersten Lauf verabschieden. Das ÖSV-Duo weiß aber, wo es in Zukunft ansetzen muss. Die nächste Chance gibt es schon heute im zweiten Rennen.
„Auf jeden Fall nicht zufriedenstellend“, lautete das Urteil von Jakob Greber, nachdem er beim ersten Europacup-Slalom der Saison in Suomo (Fin) auf Rang 14 gefahren war, 2,64 Sekunden hinter Sieger Hugo Degrippes (Fra). „Dieses Rennen hat wieder gezeigt, dass du, wenn du nicht sauber und exakt Ski fährst, da eine Sekunde bekommst, dort ein bisschen was. Und am Ende liegst du zweieinhalb Sekunden zurück. In dieser Liga schenkt dir keiner was.“
Keine Ausreden
Die Tatsache, dass dem 23-jährigen Mellauer der Hang nicht wirklich entgegenkam, lässt er nicht gelten. „Ja, ich habe meine Probleme vom Übergang ins Flache und mag es etwas steiler. Aber ich muss auch das können“, präsentiert sich Greber, der nach Rang elf zur Halbzeit mit der 31. Laufzeit im Finale noch vier Plätze einbüßte. „Ich werde auf jeden Fall versuchen, es am Donnerstag im zweiten Rennen besser zu machen.“
Zudrell rutschte weg
Das möchte auch Moritz Zudrell. Der 21-jährige Silbertaler war gestern nach gutem Start nach der Steilhangausfahrt ausgeschieden. „Nachdem eine Stange blöd gekippt ist, bin ich weggerrutscht“, sagte der HEAD-Pilot.
Insgesamt sechs ÖSV-Herren in den Punkten
Bester Österreicher war gestern der Kärntner Adrian Pertl, der auf Rang sieben kam (+1,69). Der Steirer Ralph Seidler fuhr 2,52 Sekunden hinter Desgrippes auf Rang elf. Mit dem Kärntern Oscar Heine (16./+2,70), dem Salzburger Christoph Meissl (24./+3,64) und dem Tiroler Mario Gramshammer (28./+4,08) landeten drei weitere ÖSV-Läufer in den Punkten.
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