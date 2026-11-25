Keine Ausreden

Die Tatsache, dass dem 23-jährigen Mellauer der Hang nicht wirklich entgegenkam, lässt er nicht gelten. „Ja, ich habe meine Probleme vom Übergang ins Flache und mag es etwas steiler. Aber ich muss auch das können“, präsentiert sich Greber, der nach Rang elf zur Halbzeit mit der 31. Laufzeit im Finale noch vier Plätze einbüßte. „Ich werde auf jeden Fall versuchen, es am Donnerstag im zweiten Rennen besser zu machen.“