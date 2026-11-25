Mit dem ersten Adventswochenende wird das für den Handel immens wichtige Weihnachtsgeschäft so richtig Fahrt aufnehmen. bleibt wichtiger Faktor für den Handel. Spielwaren liegen hoch im Kurs. Auch der Nikolaus sorgt für zusätzliche Kaufimpulse.
Trotz anhaltender Wirtschaftskrise und einer spürbaren Kaufzurückhaltung hoffen die Händlerinnen und Händler darauf, im Weihnachtsgeschäft annähernd an das Vorjahresniveau anzuknüpfen. Für viele Betriebe ist die umsatzstarke Zeit vor Weihnachten entscheidend für das gesamte Jahresergebnis. „Die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd, und viele Konsumentinnen und Konsumenten überlegen sich ihre Ausgaben genau. Trotzdem ist das Weihnachtsgeschäft für unsere Händlerinnen und Händler ein wichtiger Lichtblick. Wir hoffen, dass die Umsätze annähernd auf Vorjahresniveau bleiben“, sagt Carina Pollhammer, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.
Wir hoffen, dass die Umsätze annähernd auf Vorjahresniveau bleiben.
Carina Pollhammer, Obfrau der Sparte Handel in der WKV
Stationärer Handel versus Onlinegeschäft
Dabei spiele der stationäre Handel eine zentrale Rolle: „Unsere Geschäfte bringen Leben in die Innenstädte und Dorfkerne. Gemeinsam mit den Adventmärkten schaffen sie eine besondere Atmosphäre, die gerade in der Adventzeit zum Einkaufen, Verweilen und Begegnen einlädt.“ Gleichzeitig ist der Online-Handel längst zu einer festen Größe geworden. Umso wichtiger sei es für die Geschäftstreibenden, sich entsprechend zu rüsten, so Pollhammer: „Zum einen punktet der stationäre Handel mit Beratung und Qualität. Zum anderen setzt er inzwischen genauso auf attraktive Angebote und einen sichtbaren digitalen Auftritt.“
Spielwaren mit starken Trends und guter Nachfrage
Besonders gut ist aktuell die Stimmung im Spielwarenhandel. Das Weihnachtsgeschäft hat in dieser Sparte bereits Anfang November Fahrt aufgenommen, die bisherigen Umsätze liegen deutlich über dem Vorjahr. „Heuer gibt es viele Produkte, die bei Kindern und Jugendlichen besonders begehrt sind. Pokemon-Sammelkarten, Legami, Diddl, Tonies sowie Squishys und Dumplings sind aktuell echte Renner. Aber auch Lego, Brettspiele und Kinderbücher bleiben gefragt. Die Kaufstimmung ist gut und die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft sind entsprechend hoch“, berichtet Adrian Juriatti, Fachgruppensprecher des Spielwarenhandels. Er beobachtet auch eine Veränderung im Kaufverhalten, so werde etwa zunehmend Wert auf Qualität und einen langfristigen Spielwert gelegt: „Eltern und Großeltern wollen etwas schenken, das Freude macht und nicht nach wenigen Tagen in der Ecke landet. Gute Qualität und ein echter Spielwert sind deshalb wichtige Kaufkriterien.“
Die Kaufstimmung ist gut und die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft sind entsprechend hoch.
Adrian Juriatti, Fachgruppensprecher des Spielwarenhandels
Nikolaus bringt zusätzlichen Einkaufsimpuls
Bereits vor Weihnachten sorgt der Nikolaustag am 6. Dezember für einen Umsatz-Peak. Laut aktuellen Erhebungen wollen jene Vorarlberger, die Nikolausgeschenke kaufen, heuer durchschnittlich rund 50 Euro ausgeben – das ist etwas weniger als im Vorjahr. Besonders beliebt sind Schokonikoläuse, Süßigkeiten und Lebkuchen sowie Nüsse, Mandarinen und Obst. Geschenkt wird vor allem im familiären Umfeld, insbesondere den eigenen Kindern, Enkelkindern, Nichten und Neffen sowie den Partnerinnen und Partnern. 82 Prozent der Befragten kaufen Nikolausgeschenke im Lebensmitteleinzelhandel bzw. Supermarkt, 16 Prozent im Spielwaren- oder sonstigen Fachhandel. Online-Shops nutzen neun Prozent. Das zeigt, wie wichtig der Nikolaustag für den stationären Handel ist.
Letztlich ist die Rechnung einfach: Wer regional einkauft, stärkt heimische Betriebe, sichert Arbeitsplätze und trägt dazu bei, dass Vorarlbergs Ortszentren lebendige Treffpunkte bleiben.
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