Spielwaren mit starken Trends und guter Nachfrage

Besonders gut ist aktuell die Stimmung im Spielwarenhandel. Das Weihnachtsgeschäft hat in dieser Sparte bereits Anfang November Fahrt aufgenommen, die bisherigen Umsätze liegen deutlich über dem Vorjahr. „Heuer gibt es viele Produkte, die bei Kindern und Jugendlichen besonders begehrt sind. Pokemon-Sammelkarten, Legami, Diddl, Tonies sowie Squishys und Dumplings sind aktuell echte Renner. Aber auch Lego, Brettspiele und Kinderbücher bleiben gefragt. Die Kaufstimmung ist gut und die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft sind entsprechend hoch“, berichtet Adrian Juriatti, Fachgruppensprecher des Spielwarenhandels. Er beobachtet auch eine Veränderung im Kaufverhalten, so werde etwa zunehmend Wert auf Qualität und einen langfristigen Spielwert gelegt: „Eltern und Großeltern wollen etwas schenken, das Freude macht und nicht nach wenigen Tagen in der Ecke landet. Gute Qualität und ein echter Spielwert sind deshalb wichtige Kaufkriterien.“