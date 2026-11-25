700 Kinder und junge Menschen setzten in Dornbirn mit einem Kinderrechte-Flashmob zum Welttag der UN-Kinderrechte ein starkes Zeichen und machten Kids und deren Anliegen sichtbar.
Laut, bunt und voller Energie: Rund 700 Kinder und Jugendliche verwandelten jüngst den Kinderrechteplatz in Dornbirn in eine Bühne für ihre Botschaft. Beim ersten Kinderrechte-Flashmob der Caritas Vorarlberg machten sie unmissverständlich klar, dass Kinderrechte wichtig sind und junge Menschen bei Entscheidungen, die sie betreffen, mitreden wollen. Wochenlang hatten sich die teilnehmenden Klassen vorbereitet, die Choreografie geübt und sich im Unterricht mit den Rechten von Kindern beschäftigt. Mit dabei waren Schulen aus ganz Vorarlberg: die Volksschulen Dornbirn-Edlach und Kehlegg, die Mittelschulen Bregenz-Bergmannstrasse, Egg, Lauterach und Dornbirn-Baumgarten, die Schule des LZH, PTS Dornbirn, ASO Dornbirn, FMS Altach, HLS Dornbirn sowie das BGD-Schoren.
Welthit umgetextet
Gemeinsam verwandelte sie Justin Timberlakes Hit „Can‘t Stop the Feeling“ in eine kraftvolle Hymne für Kinderrechte, inklusive einem neuen, selbstkreierten Text. „Es war unglaublich zu sehen, wie viele junge Menschen heute gemeinsam für ihre Rechte eingestanden sind“, freut sich Jugendbotschafterin Viola Amann. „Kinder und Jugendliche haben wichtige Anliegen, Ideen und Perspektiven. Sie verdienen es, gehört zu werden. Genau das wollten wir heute sichtbar machen.“
Kinder und Jugendliche haben wichtige Anliegen, Ideen und Perspektiven. Sie verdienen es, gehört zu werden.
Jugendbotschafterin Viola Amann
Kinderrechte gehen auch Erwachsene an
Die Aktion sollte nicht nur auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen, sondern speziell auch Erwachsene für das Thema sensibilisieren. Schutz, Mitbestimmung, Bildung und gleiche Chancen gehören zu den grundlegenden Rechten jedes Kindes, dennoch werden sie im Alltag nicht immer ausreichend berücksichtigt. „Kinderrechte dürfen nicht nur auf dem Papier stehen. Alle Erwachsenen müssen sie kennen, ernst nehmen und aktiv verbreiten“, betont Kinderbotschafterin Amrei.
Kein Kind soll zurückgelassen werden
Ein besonderes Anliegen der Jugendbotschafterinnen und Jugendbotschafter ist das Thema Kinderarmut. Obwohl jedes Kind das Recht auf ein gutes Aufwachsen, auf Bildung, Spiel und Entwicklung hat, fehlen vielen Familien die notwendigen finanziellen Mittel dafür. „Kinderrechte dürfen nicht vom Einkommen der Eltern abhängen“, sagt Viola Amann. Dies sei auch ein Auftrag an die Politik, denn: „Kein Kind sollte sich Sorgen machen müssen, ob genug Geld für Freizeitaktivitäten, Schulmaterial oder ein warmes Mittagessen da ist. Hier braucht es mehr Aufmerksamkeit und konkrete Lösungen.“
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