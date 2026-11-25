Laut, bunt und voller Energie: Rund 700 Kinder und Jugendliche verwandelten jüngst den Kinderrechteplatz in Dornbirn in eine Bühne für ihre Botschaft. Beim ersten Kinderrechte-Flashmob der Caritas Vorarlberg machten sie unmissverständlich klar, dass Kinderrechte wichtig sind und junge Menschen bei Entscheidungen, die sie betreffen, mitreden wollen. Wochenlang hatten sich die teilnehmenden Klassen vorbereitet, die Choreografie geübt und sich im Unterricht mit den Rechten von Kindern beschäftigt. Mit dabei waren Schulen aus ganz Vorarlberg: die Volksschulen Dornbirn-Edlach und Kehlegg, die Mittelschulen Bregenz-Bergmannstrasse, Egg, Lauterach und Dornbirn-Baumgarten, die Schule des LZH, PTS Dornbirn, ASO Dornbirn, FMS Altach, HLS Dornbirn sowie das BGD-Schoren.