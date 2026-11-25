In einem Abfalllager im Außenbereichs eines Gewerbebetriebs ist am frühen Dienstagabend Feuer ausgebrochen. Die ausgerückten Florianijünger brachten die Situation rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.
Der Brand war gegen 18.10 Uhr auf dem Firmenareal ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Frastanz war schnell am Ort des Geschehens und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Bei der brenzligen Situation kam niemand zu Schaden.
40 Kräfte im Löscheinsatz
Die Feuerwehr stand mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 40 Kräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einer Polizeistreife mit zwei Beamten, einem Rettungsfahrzeug mit zwei Sanitätern sowie einem Mitarbeiter der E-Werke Frastanz.
Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch eruiert.
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