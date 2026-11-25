40 Kräfte im Löscheinsatz

Die Feuerwehr stand mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 40 Kräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einer Polizeistreife mit zwei Beamten, einem Rettungsfahrzeug mit zwei Sanitätern sowie einem Mitarbeiter der E-Werke Frastanz.