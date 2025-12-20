Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Weltcupdebüt

Jakob Greber reiste zufrieden nach Alta Badia

Vorarlberg
20.12.2025 18:25
Jakob Greber steht in Alta Badia vor seinem Debüt im Weltcup.
Jakob Greber steht in Alta Badia vor seinem Debüt im Weltcup.(Bild: GEPA)

Mit einem sechsten Platz beim Europacup-Slalom in Val di Fassa bestätigte ÖSV-Fahrer Jakob Greber seine ganz starke Form, blieb ganz nah dran an der Gesamtführung. Am Montag darf sich der Bregenzerwälder nun auf sein Weltcupdebüt in Alta Badia freuen.

0 Kommentare

Schon beim Europacup-Slalom in Obereggen (It) legte ÖSV-Fahrer Jakob Greber am Freitag mit seinem dritten Platz einen ganz starken Auftritt an den Tag. Weiter ging es auf der Südtirol-Reise gestern mit dem EC-Slalom in Pozza di Fassa, auch dort fuhr der Mellauer wieder ein starkes Ergebnis ein.

Lesen Sie auch:
Jakob Greber fuhr heuer bereits zweimal aufs Europacup-Podest.
Greber in der Pole
Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket
19.12.2025

Im ersten Lauf kam er zwar mit Rückstand aus dem ersten Abschnitt, wurde dann aber immer schneller und fuhr mit 0,41 Sekunden Rückstand auf Tommaso Saccardi (It) auf Platz zwei – sechs Hundertstel vor Hans Grahl-Madsen (Nor), mit dem er um die Slalom-Gesamtwertung kämpft. Im zweiten Durchgang waren die Bedingungen für die besten Fahrer nicht mehr optimal. Greber rutschte auf Rang sechs ab (1:47,75), einen Platz hinter Grahl-Madsen. Den Sieg holte sich Auguste Aulnette (Fra/1:46,72).

Jakob Greber freut sich riesig auf sein Debüt bei der Weltelite.
Jakob Greber freut sich riesig auf sein Debüt bei der Weltelite.(Bild: GEPA)

Jetzt das Weltcup-Debüt
Schadensbegrenzung für den Bregenzerwälder, der nun mit fünf Punkten Rückstand auf den Norweger auf Platz zwei in der Gesamtwertung liegt. „Damit bin ich sehr zufrieden, so kann es weitergehen“, meinte der Slalom-Spezialist, für den es direkt weiter ins rund 50 Kilometer entfernte Alta Badia ging, wo der 22-Jährige am Montag seine Premiere im Weltcup feiern wird. „Ich freue mich sehr darauf, will dort mit Freude Skifahren – und dann wird sich zeigen, was dabei herauskommt“, freut er sich auf einen ganz großen Meilenstein in seiner Karriere.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 8°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
1° / 6°
Symbol wolkig
Dornbirn
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
0° / 5°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
286.599 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.948 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
134.328 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Vorarlberg
Vor Weltcupdebüt
Jakob Greber reiste zufrieden nach Alta Badia
Schneiders Brille
Horrortage
Für den guten Zweck:
LIVE: Legenden geigen in Hard beim Bandenzauber!
Mann landete im Spital
Radler (38) von einparkendem Wagen angefahren
Unfall in Hörbranz
Bub (10) auf Schutzweg von Auto niedergefahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf