Jakob Greber reiste zufrieden nach Alta Badia

Jetzt das Weltcup-Debüt

Schadensbegrenzung für den Bregenzerwälder, der nun mit fünf Punkten Rückstand auf den Norweger auf Platz zwei in der Gesamtwertung liegt. „Damit bin ich sehr zufrieden, so kann es weitergehen“, meinte der Slalom-Spezialist, für den es direkt weiter ins rund 50 Kilometer entfernte Alta Badia ging, wo der 22-Jährige am Montag seine Premiere im Weltcup feiern wird. „Ich freue mich sehr darauf, will dort mit Freude Skifahren – und dann wird sich zeigen, was dabei herauskommt“, freut er sich auf einen ganz großen Meilenstein in seiner Karriere.