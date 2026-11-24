In der ICE Hockey League steht das nächste Westderby auf dem Programm, die Pioneers Vorarlberg empfangen die Innsbrucker Haie. Und da gehen die Gäste als Favorit in die Partie – in einer Bilanz allerdings sind die Ländle-Cracks besser. Oder derzeit weniger schlecht.
In der ICE Hockey League kommt zu einem Spitzenspiel der besonderen Art – die zwei Teams mit den „besten“ Negativläufen matchen sich im Westderby. Die Pioneers Vorarlberg siegten zwar vor vier Runden, unterlagen davor aber saisonübergreifend 27 Mal in Serie und danach dreimal in Folge. Die Innsbrucker Haie konnten die letzten elf Partien nicht gewinnen, der letzte Sieg war Mitte Oktober.
Ob dem Schlusslicht aus Feldkirch der weniger schlechte Lauf am Mittwoch (19.30) zum Vorteil im Duell in der Vorarlberghalle wird? „Wir müssen uns auf einen körperbetonten Kampf einstellen und Sicherheit und Effizienz in der Offensive verbessern“, weiß PIV-Coach Marko Ojanen.
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