In der ICE Hockey League kommt zu einem Spitzenspiel der besonderen Art – die zwei Teams mit den „besten“ Negativläufen matchen sich im Westderby. Die Pioneers Vorarlberg siegten zwar vor vier Runden, unterlagen davor aber saisonübergreifend 27 Mal in Serie und danach dreimal in Folge. Die Innsbrucker Haie konnten die letzten elf Partien nicht gewinnen, der letzte Sieg war Mitte Oktober.